Az ukrajnai háború nyugati szomszédunknál is tabukat döntöget - Ausztria is NATO-tag lehet egy napon?

2022. június 26.

Az Ukrajna elleni orosz invázió számos ország külpolitikájának vonatkozásában jelentett pálfordulást. Németország több évtizedre visszatekintő, szoros és jövedelmező gazdasági együttműködését számolja fel Moszkvával, a semlegességét mindig is hangsúlyozó Finnország és Svédország pedig hivatalosan is kérvényezték felvételüket a NATO-ba. Nyilvánvaló, hogy jelentős tabuk dőlnek meg Európa-szerte, van azonban egy ország, amelyről kevés szó esik ennek kapcsán, ez pedig nyugati szomszédunk, Ausztria. Az osztrákok a finnekhez és a svédekhez hasonlóan hosszú évek óta hirdették semlegességüket, az azonban figyelemre méltó, hogy mekkorát fordult a világ Ausztriával is az orosz támadás hatására, amely – bár egyelőre nem valószínű - hosszú távon akár egy osztrák NATO-csatlakozásnak is megágyazhat.