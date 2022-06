Mit csinál a CIA Ukrajnában? Sosem látott beszámoló leplezi le a valóságot

Habár a Biden-kormányzat leszögezte, nem fog amerikai csapatokat telepíteni Ukrajnába, az amerikai titkosszolgálat, a CIA néhány alkalmazottja továbbra is titokban tevékenykedik az országban, elsősorban a fővárosban, Kijevben. Volt és jelenlegi tisztviselők által megosztott információk szerint ezek az ügynökök koordinálják az Egyesült Államok által az ukrán erőkkel megosztott hatalmas mennyiségű hírszerzési információ nagy részét – írja a The New York Times