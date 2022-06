Mit tervez Putyin, ha az orosz haderő letarolja a Donbaszt? – Itt van 3 lehetséges forgatókönyv

Az orosz haderő és az oldalukon harcoló szakadárok szinte teljesen elfoglalták Luhanszk megyét, ezután pedig három oldalról bekerítve támadást indítanak majd Donyec megye ellen, hogy teljes egészében irányításuk alá vegyék a „szakadár népköztársaságok” alkotmányában foglalt Donyec és Luhanszk megyét. Ha sikerrel járnak, nagy kérdés, hogy mi lesz, miután „felszabadította” az orosz haderő a Donbaszt, amely a Kreml kommunikációja szerint az ukrajnai „különleges művelet” egyik legfontosabb célja. Íme három lehetséges forgatókönyv.

Vitathatatlan tény, hogy lendületben van az orosz offenzíva Kelet-Ukrajnában: Luhanszk megye székhelyét a napokban foglalta el az orosz haderő, az utolsó település, Liszicsanszk, pedig folyamatosan támadás alatt van, lassan teljesen körülzárták az oroszok. A következő cél Donyec megye elfoglalása lesz, melyet Szeverodonyeck felől északról, Popászna felől keletről, Mariupol, Donyec város felől délről tudnak közrefogni.

Bahmut, Kramatorszk és Szlovjanszk körül súlyos harcok várhatók, de ha kitart az orosz haderő és a szakadár milíciák lendülete és a nyugati országok sem tekerik feljebb az Ukrajnának biztosított támogatást, elég valószínű, hogy Donyec megye is orosz kézre kerül a következő hetekben.

Nagy kérdés viszont, ha megvalósult a Kreml által kitűzött hivatalos cél - a „donbaszi népköztársaságok felszabadítása" - milyen mederben folyik tovább az ukrajnai háború. Itt van három lehetséges forgatókönyv.

1. Leállítják az offenzívát az oroszok

Diadalittas szakadár harcosok fotózkodnak Mariupolban. Mariupol elfoglalása után az Azovi-tenger partszakaszához elvesztette a hozzáférést Ukrajna, most pedig a város felől északra támadnak az oroszok. Fotó: Leon Klein/Anadolu Agency via Getty Images

Az egyik valószínű forgatókönyv az, hogy az orosz haderő leállítja a „különleges műveleteket” Ukrajna területén. Bejelentik, hogy megvalósították az összes célt, amit a Kreml kitűzött magának: „felszabadították” a népköztársaságokat, demilitarizálták Ukrajnát a katonai eszközök 40-70%-ának megsemmisítésével, elfogták az ukrán haderőt támogató „nácikat” az Azov vezetésének rabosításával.

A következő lépés ezután alighanem az lesz, hogy az elfoglalt területeket ilyen-olyan jogi színészkedés után magához csatolja Oroszország: itt nem csupán a Donbaszról lesz szó, hanem Herszonról és Harkiv megye egy részéről is, melyet szintén megszállva tart az orosz haderő. Herszonban épp most készítik elő a népszavazást az Orosz Föderációba való beolvadásról.

Ettől az ukrajnai háborúnak persze nem lesz vége.

Az ukrán fegyveres erők minden bizonnyal megpróbálják majd visszaszerezni az oroszok által elfoglalt területeket, offenzíva várható mind a Donbasznál, mind pedig Herszon térségében. Ami érdekes az, hogy Herszonnál már most is próbálják magukat beásni az oroszok: folyamatosan küldik a harcjárműveket, (szakadár) katonai alakulatokat az azonos nevű megyeszékhely megerősítésére.

Ukrajna vezetése többször is kijelentette, hogy az elfoglalt területek visszaszerzésében kritikus segítség lesz a nyugati országok által biztosított tüzérségi eszközök támogatása, ami nem mellesleg azért is lényeges, mert Ukrajna kezd kifogyni szovjet gyártmányú tüzérségi eszközeinek lőszerkészletéből, illetve mert Oroszország jelentős mértékben támaszkodik most tüzérségi eszközökre az offenzíva során.

Ha Ukrajna érdemi mennyiségű tüzérségi eszközt kap Nyugatról (nem csupán 4-12 darabot, ahogy eddig), hanem esetleg az általuk áhított több száz darabos mennyiséget is megszerzik, még az is lehet, hogy sikerrel jár az ukrán ellentámadás egyes területeken. Reálisabb kimenetel viszont, hogy átmeneti sikerek után befagy majd a frontvonal, ahogy ez történt a 2014-15-ös polgárháború során is, amíg Oroszország a nyílt intervenció mellett nem döntött 2022-ben.

2. Tovább a történelmi Novorusszija elfoglalásáért

Donyeci szakadár harcos "Novorosszija" (szakadárok által kreált, modern) zászlaját festi egy BMP-2-es gyalogsági harcjárműre. Fotó: Pierre Crom/Getty Images

Szintén reális kimenetel, hogy az orosz haderő nem áll meg a Donbasznál, de nem is foglalja el Ukrajnát teljes egészében. Ennek több oka is lehet.

A legfontosabb az, hogy szükségesnek tartják egy védelmi pufferzóna létrehozását az elfoglalt területek és Ukrajna belső területei közt. Az elfoglalt donbaszi megyék nagyobb városai ugyanis könnyedén támadhatók lennének Harkiv, Dnyipropetrovszk, Zaporizzsija területéről, így nem kizárt, hogy a Dnyeper partjáig megpróbálják majd visszatolni az ukrán frontvonalat.

Lehet, hogy az orosz haderő még ennél is tovább megy. Vlagyimir Putyin elnök még a 2014-es krízis során többször is emlegette „Novorusszija” vagy „Novorásszija” régiót, mint történelmi területet.

Ezt a történelem során többször is változó határokkal működő régiót a Krími Tatár Kánságtól és az Oszmán Birodalomtól csatolta el az Orosz Birodalom; az orosz szakadárok értelmezése szerint kiterjed Luhanszk és Donyec mellett Herszon, Odessza, Mikolaiv, Zaporizzsija, Dnyipropetrovszk és Harkiv megyére is, vagyis a mai Ukrajna úgy 40%-ára.

A 2014-es konfliktus során megfogalmazott szakadár területi igény. Forrás: Wikimedia Commons

Azt, hogy meddig mer, meddig tud elmenni az orosz haderő, nagyban befolyásolja majd, hogy mennyire sikerül felőrölni az ukrán ellenállást a Donbaszban. Ha a Donyec-megyéért vívott küzdelemben fölényes győzelmet aratnak az oroszok, elképzelhető, hogy simán tovább mennek. A nagyvárosoknál (Szumi, Csernyihiv, Kijev, Harkiv, Mikolaiv) azonban nem szerepeltek eddig túl fényesen az oroszok, a „Novorusszijáért” folytatott harcok során pedig Dnyipró, Zaporizzsija és (ismét) Harkiv és Mikolaiv lehet nagyon komoly akadály.

3. Támadás egész Ukrajna ellen

Ukrán katona a Hosztomel melletti reptéren. A reptér körül nagyon súlyos harcok folytak a háború első hetei során, az orosz deszant (VDV) a második világháború óta nem látott veszteségeket szenvedett. Végül az oroszok önként feladták a repteret. Fotó: Narciso Contreras/Anadolu Agency via Getty Images

Kevésbé valószínű, de az is lehet, hogy a Donbasz után ismét megpróbálják az oroszok azt a stratégiát, ami a háború elején kudarcot vallott:

északról rámennek Kijevre és Harkivra, délen Herszonból Mikolaivot, majd Odesszát támadják meg.

Hogy másodjára milyen eredménnyel zárulna ez a művelet? Igencsak kétséges. Az ukrán haderő jelentős veszteségeket szenvedett a háború során haditechnikai eszközök és élőerő tekintetében, a katonák fáradtak, az ország civil és katonai infrastruktúrája súlyos állapotban van az orosz támadások miatt. Viszont az ukrán vezetés jobban felkészült egy esetleges, újabb támadás elhárítására: bunkereket, lövészárkokat építettek, kulcsfontosságú utakat aknásítottak, zártak el. Jelentős mennyiségű civil önkéntes fegyvereztek és képeztek ki, akik területvédelmi egységként, lokális védelmi műveletekre mozgósíthatók.

Persze az orosz haderő veszteségei is súlyosak, egyes alakulatoknál továbbra is gond van a morállal, északon pedig nem tudna támaszkodni az orosz hadvezetés a keleti offenzívában kulcsfontosságú szerepet betöltő szakadár milíciákra sem. Nagy kérdés, hogy sikerülne-e mozgósítani egyáltalán megfelelő mennyiségű harcoló katonát, akik a kifejezetten kockázatos, Kijev, Harkiv, Odessza elleni műveletekben részt tudnának venni. Lehet, hogy simán nem lenne ezzel gond, mert a donbaszi sikerek és az orosz állami médiából hónapok óta ömlő propaganda miatt már a legtunyább reguláris alakulatok is lelkesedésre kaptak, de az is lehet, hogy tömeges zendülés törne ki az orosz haderőben, ha újra olyan offenzívára küldenék őket, melyben katonák ezrei vesztették már életüket vagy sérültek meg.

A teljes képhez azonban hozzátartozik az, hogy az orosz haderő még mindig sokkal jelentősebb tartalékokkal rendelkezik mind élőerő, mind technikai eszközök tekintetében, mint az ukránok. Ha a nyugati országok nem tudják, vagy nem akarják feltölteni folyamatosan az ukrán fegyveres erőket egyre modernebb és ütőképesebb technikai eszközökkel és esetleg külföldi zsoldosokkal, a mérleg egyértelműen az oroszok nyelvére billen majd. Most pedig az látszik, hogy mind a technikai eszközök készlete, mind a szankciók intenzitása, mind pedig az ukrajnai háború iránti általános érdeklődés kezd csökkenni a nyugati országokban.

Összegzés

A következő hetekben sok múlik majd azon, hogy milyen dinamikával zajlanak majd a katonai műveletek a Donbaszban. Ha Oroszország fölényes győzelmet arat a térségben, könnyen lehet, hogy újabb célpontokat szemelnek majd ki Ukrajnán belül, melyet az eddiginél könnyebben szállhatnak meg, majd csatolhatnak el az oroszok ilyen-olyan történelmi háttérre hivatkozva.

Ha viszont kitart az ukrán katonák harci kedve, a nyugati országok támogatása fokozódik és kiderül, hogy az orosz katonák motiváltságával és veszteségeivel tényleg olyan súlyos gondok vannak, mint azt a legtöbb nyugati hírszerzési szervezet állítja, az orosz haderő valószínűleg súlyos áldozatok árán, lassan és nehezen elfoglalja majd Donyeck és Luhanszk megyét, majd győzelmet deklarál. Ebben az esetben viszont igencsak kérdéses lesz az is, hogy képesek lesznek-e az elfoglalt területeket hosszabb távon megtartani.

A következő hetekben alighanem kiderül, mi lesz a sorsa az Ukrajnában zajló „különleges műveleteknek.” Érdemes lesz figyelni a híreket Liszicsanszk, majd Bahmut, Kramatorszk, Szlovjanszk térségéből.

Címlapkép: orosz harckocsi a "Tank Biathlon" nevű rendezvényen, Moszkvában. A címlapkép illusztráció. Forrás: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images