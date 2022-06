Soha nem látott kihívások előtt a világ legnagyobb katonai szövetsége – Életbevágó döntés születhet

Ismét csúcstalálkozóra készül a NATO. Ebben még nem lenne semmi különös, hiszen csúcstalálkozók rendszeresen vannak: hozzátartoznak a szövetség normális életéhez. Ez a találkozó azonban rendkívüli lesz. Már az is kiemelkedően érdekessé teszi, hogy új stratégiát készülnek elfogadni, ami nagyon is időszerű, hiszen a formálisan érvényben lévőt, amelyet 2010-ben hagytak jóvá, már jócskán meghaladta az élet. A másik kiemelkedően érdekes napirendi pont, hogy gyorsított menetben tárgyalják két új ország felvételét. Ilyen még soha nem volt a NATO történetében. A felvételt mindig hosszas felkészülés előzte meg. Finnország és Svédország felvételét azonban néhány hét alatt elhatározták, és le is akarják zavarni. Az eseményt színesíti, hogy – ugyancsak első ízben a NATO történetében – egy tagország, Törökország, vétóval fenyeget. De minden kétséget kizáróan a legérdekesebb esemény és a legnagyobb kihívás az a helyzet, hogy történetében először a NATO egy nagy, Oroszország részvételével zajló európai háború kellős közepén tanácskozik, amire még nem volt példa, és amely – ha egyelőre nem is direkt módon – a NATO részvételével zajlik, és két életbevágóan fontos feladatot állít a szövetség elé: hogy lehet megnyerni ezt a háborút, és hogy lehet kivédeni azt, hogy termonukleáris háborúvá fajuljon.

Előzmények

A NATO csúcstalálkozót tart június végén. A csúcstalálkozó megtartását már régebben elhatározták,

céljául az új stratégia kidolgozását tűzték ki.

Vagy legalábbis úgy tűnt, amikor a döntés megszületett. Ez nagyon is rendben van, hiszen az utolsó NATO-stratégiát több mint egy évtizede, 2010-ben fogadták el. Márpedig a stratégia kihordási ideje általában öt év.

2010 óta nagyon sokat változott a világ. Már korábban neki kellett volna fogni egy új stratégia kidolgozásának, de erre különböző okokból nem került sor. Azt gondolom,

a legfőbb ok az volt, hogy a tagállamok tudták, hogy egy ilyen vállalkozás nagy valószínűséggel kudarccal végződne.

A látszat ellenére így volt ez már Obama elnökségének vége felé is – egyre nagyobbak lettek az ellentétek az amerikai világnézet és az európai között –, lásd pivot to Asia. Ez nemcsak nem találkozott az európaiak elképzeléseivel, akik már akkor sem akartak szembekerülni Kínával, és ebben nem is akarták támogatni az Egyesült Államokat. Ez részben érthető, hiszen Európa stratégiai érdekei nem elsősorban Ázsia, Kína felé találhatóak, de azért is, mert Európának se kedve, és ami még fontosabb, se képességei nem voltak – és most se nagyon vannak – ázsiai konfliktusok kezelésére. Nem is beszélve Kínáról, amelyre Európa elsősorban gazdasági partnerként tekint, nem stratégiai riválisként.

Az amerikai–európai ellentétek teljesen nyilvánvalóvá váltak Donald Trump elnöksége idején. Az amerikai elnök nem rejtette véka alá, hogy az Egyesült Államok érdekeit nem elsősorban – de talán még másodsorban sem – Európában látja. Figyelme mindenekelőtt és túlnyomórészt Ázsia és azon belül Kína, valamint a Közel-Kelet felé fordult – és ezért alapvetően nem is lehet hibáztatni. Azt sem lehet felróni neki, hogy az európaiaktól ezen és más kérdésekben is fokozott szerepvállalást, teherviselést várt el – legyen elég ebben az összefüggésben a csak elhíresült 2%-ra emlékeztetni –, bár az igazság kedvéért meg kell jegyezni, hogy ezt a követelést először Barack Obama állította fel, csak a maga diplomatikus – megalkuvó? – módján nem erőltette. Mivel Donald Trump minden, csak nem diplomatikus és megalkuvó, nála ez az elvárás asztalveréssé fajult. Ráadásul Trump nem tekintette fontosnak Európát és ennek időnként – meglehetősen durva módon – hangot is adott. Nem lehet csodálkozni, hogy Trump elnöksége alatt az amerikai–európai kapcsolatok a mélypontra süllyedtek, még mélyebbre, mint az iraki háború idején.

Donald Trump volt amerikai elnök és Jens Stoltenberg NATO-főtitkár a NATO plenáris ülésén az angliai Watfordban 2019. december 4-én. Fehér Ház / Wikimedia Commons

Napirend

Mivel a találkozót eredendően az új stratégiai koncepció elfogadására határozták el, nyilvánvalóan ez lesz az egyik fő témája. Az élet azonban nagymértékben felülírta a terveket:

a találkozó kiemelkedően legfontosabb feladata az lesz, hogy kidolgozza a NATO rövid- és hosszútávú reagálásának stratégiáját – legalábbis a rövidtávú feladatok részleteit – az Ukrajna elleni orosz agresszióra, illetve annak tágabb, európai, sőt világjelentőségű vonatkozásaira.

Az orosz agresszió magára a stratégiára is nyilvánvalóan komoly hatással lesz, mind annak politikai, mind pedig katonai tartalmára.

Az orosz–ukrán háborúhoz kapcsolódik egy további feladat: a svéd és finn csatlakozási kérelem megvitatása. Ez a bővítés alapjaiban más lesz, mint a korábbiak voltak. Elsősorban a politikai kontextus miatt, hiszen míg a korábbi bővítések volt szocialista államok felvételére irányultak, és bőségesen volt idő előkészítésre, addig ez esetben Európa két legszilárdabb demokráciája kéri felvételét, ahogy a demokráciakritériumok – és a demokrácia erősítése mint cél – nem játszanak szerepet. Abban is nagy a különbség, hogy a korábban felvételre kerülő országok katonailag sem igazán voltak felkészülve a tagságra, hosszú ideig inkább a biztonság fogyasztói voltak. Esetükben komoly feladatot jelentett a csatlakozás – és nemcsak azért, mert a felszerelésük korábbi szovjet eredetű volt, hanem még inkább azért, mert a haderő felkészültsége sok kívánnivalót hagyott maga után, mindenekelőtt doktrinálisan, alkalmazási elvekben és kiképzésben. Fontos feladat volt a haderő feletti demokratikus politikai és civil kontroll kialakítása is.

Mindez Svédország és Finnország esetében nem is lehet kérdés:

a kontinens politikailag és katonailag egyaránt legjobban felkészült államai közül kettőről van szó. A két ország katonailag erős, NATO-kompatibilisebb, mint számos tagország akár ma is.

Komoly különbség – és kemény kihívás – az is, hogy a korábbi felvételek esetében a felvételt megelőzően kialakult az egységes támogatás – ha voltak is viták, azokat a formális döntéshozatal előtt tisztázták, és mire a döntéshozatalra sor került, már nem volt vita. Ebben az esetben, úgy tűnik, nem ez várható: Törökország jelezte, hogy nem, illetve csak bizonyos feltételekkel ért egyet a két ország felvételével (alapvetően itt Svédországról van szó, amely a törökök szerint támogatja a kurd terroristákat, de a két ország felvétele csak együtt lehetséges).

Most először fordul majd elő, hogy vita lesz a felvétel körül, s ennek kimenetele egyáltalán nem biztos.

Így felmerül az a kérdés is, hogy hogyan kezelje a NATO ezt a teljesen új helyzetet, beleértve azt is, hogy tagság hiányában két- és többoldalú szerződésekkel és konkrét katonai lépésekkel hogyan hozzanak létre olyan helyzetet, amelyben Svédország és Finnország de facto taggá válik, azaz élvezi a kollektív védelem előnyeit, vállalja és teljesíti védelmi kötelezettségeit anélkül, hogy – legalábbis egy ideig, amíg a török probléma meg nem oldódik – de jure taggá válna.

Fontos feladat lesz olyan strukturális változások elhatározása is, amelyek az új biztonsági helyzetből, a ma már ismét reális valósággá vált orosz fenyegetésből adódnak – mindenekelőtt katonai területen. Minden bizonnyal sor kerül újabb erők telepítésére a NATO keleti tagországaiba, és ezzel de facto, ha nem is de jure (bár e sorok írója véleménye szerint már annak létrehozása is hiba volt, és felmondása már régen szükséges lett volna) felmondásra kerül a NATO–Oroszország Tanács is.

És végül, de nem utolsósorban, a NATO minden bizonnyal kiemelt figyelmet fog fordítani a tagállamok ellenállóképességének (resilience) erősítésére. Alapvetően katonai-politikai szervezetről lévén szó, a szövetségnek a katonai ellenállóképesség erősítésére kell kiemelt figyelmet fordítania, de célszerű lenne, ha mondana néhány szót az ellenállóképesség erősítésének szükségességéről más területeken is (például a gazdaság területén, a szankciók vonatkozásában), és ezzel felhívná az államok és mindenekelőtt az Európai Unió figyelmét ennek a feladatnak a fontosságára és sürgősségére.

Vlagyimir Putyin sajtótájékoztatót tart a NATO–Oroszország Tanács ülése után 2008. április 4-én. Krelmin.ru / Wikimedia Commons

Mit várunk a csúcstalálkozótól?

Tekintsük át, hogy reálisan mit várhatunk a NATO-csúcsértekezlettől.

Először is, minden bizonnyal sor kerül az új NATO-stratégia elfogadására. Félreértések elkerülése végett: ez nem egy darab papír, hanem a NATO tevékenységének alakítására irányuló utasítás, amelynek alapján a NATO és a tagállamok tervezik és alakítják politikájukat, felkészülésüket és honvédelmi politikájukat.

Már akkor is, több mint egy éve, amikor döntés született az új stratégia kidolgozásáról, és a tagállamok kötelezettséget vállaltak, hogy azt a mostani csúcsértekezleten elfogadják, nyilvánvaló volt, hogy az új dokumentumoknak alapjaiban különbözniük kell a 2010-es stratégiától, hiszen azóta radikális változások következtek be a biztonsági környezetben. És akkor még nem ejtettünk szót a most is zajló orosz–ukrán háborúról.

Tekintsük tehát át, milyen kérdésekkel kell foglalkoznia a csúcstalálkozónak, és milyen döntések, iránymutatások várhatóak ennek eredményeként.

A stratégiai koncepció: mik lesznek tehát várhatóan a legfontosabb elemei?

A szövetség továbbra is legalapvetőbb feladatának tartja – sőt, az Ukrajna elleni orosz agresszió fényében ennek jelentősége még erőteljesen meg is növekedett – a hagyományosnak mondható területvédelem erősítését. Mivel a NATO megalakulása óta védelemre rendezkedett be, és ennek a stratégiának is a védelem erősítése lesz a fő célja, most be kell látnia – és a stratégiának tükrözni is kell ezt –, hogy a védelem ma már messze nem olyan módon lehetséges, ahogy azt korábban gondoltuk. Bizonyosan nagy figyelmet szentel a stratégia az ellenállóképesség (resilience) növelésének. Ez tulajdonképpen – a nem ilyen explicite, és nem is ilyen kiemelt szerepben – a Washingtoni Szerződés része volt már a szövetség megalakulása óta: visszavezethető a Szerződés 3. cikkére. Az új elem nemcsak jelentőségének növekedése, hanem sokrétűvé válása is: a katonai ellenállóképességen túlmenően ki kell terjednie az élet más területeire is, úgymint a gazdaságra, a társadalomra, az intézményekre, és ezek között szoros összefüggéseket kell teremtenie. Komoly, lényegi változások várhatóak a szövetség katonai struktúrájában (posture). Mivel kiderült, hogy egy európai háború nem a lehetetlenségek kategóriájába tartozik, az erre való felkészülést ismét komolyan kell venni. Ennek megfelelően változások szükségesek a szövetség katonai vezetési struktúrájában és a csapatok elhelyezésében is: jelentős csapattelepítések várhatóak a szövetség keleti tagállamaiban, valamint lényegesen növelni kell az utánpótlásra szolgáló erőket és ennek is tükrében a szállítási kapacitások növelését. Célszerű lenne a korábban jól ismert „Reforger” gyakorlatok valamilyen formában történő felújítása, amelynek két lényeges eleme volt: amerikai nehézfegyverek előretolt állomásoztatása (forward basing), illetve az amerikai élőerő nagyméretű és gyors Európába történő átdobásához szükséges kapacitások kiépítése és gyakorlatoztatása. Mindezek tükrében felmerül a kérdés: ezek az intézkedések de facto biztosan annulálják a NATO–Oroszország Tanácsot. Kérdés, sor kerül-e arra, hogy ezt de jure is megtegyék, és célszerű-e megtenni. E sorok írója már az intézmény létrehozását is súlyos hibának tartotta, és biztosan nem fog érte egyetlen könnyet sem ejteni. Sőt. De a politikai racionalitás óvatosabb hozzáállást követelhet. A stratégiának reagálnia kell az új technikai eszközök és ezzel az új fenyegetések és képességek megjelenésére. Mindenekelőtt a drónok szerepének hihetetlen megnövekedésére gondolunk, amelynek hatása a hadviselésnek minden elemére kiterjed, de itt említendők az új hiperszonikus eszközök – rakéták, torpedók, az egyre nagyobb kapacitású lézereszközök stb. is. És természetesen továbbra is jelen vannak a már korábban ismert, de kellőképpen nem feldolgozott fenyegetések, mint a kiberhadviselés és mások. A stratégiának legalább jelzésszerűen reagálnia kell az ukrajnai háború egy olyan új jelenségére, mint az ukránok által alkalmazott „vegyes” hadviselés, ahol a megszokott eljárások mellett megjelennek a reguláris erők által alkalmazott gerillahadviselés elemei is, illetve a hagyományos és a gerillahadviselés különböző kombinációi. Emellett már nem számít újdonságnak, de még mindig lényegében feldolgozatlan probléma a hibrid hadviselés.

A stratégia irányelveket határoz meg, amelyeket konkrét intézkedésekbe kell önteni.

Ha ez elmarad, a stratégia nem ér egy fabatkát sem.

Ezért elengedhetetlen, hogy a stratégia kidolgozását és elfogadását követően azonnal sor kerüljön az irányelvek konkrét utasításokba öntése. Olyan lépésekre gondolunk, mint egy új doktrína kidolgozása, új harceljárások kidolgozása és bevezetése, az ennek megfelelő dokumentumok elfogadása, valamint számos más intézkedés.

A csúcstalálkozó legfontosabb és legsürgősebb feladata, hogy megtalálja azt a megoldást, megoldásokat, amelyek révén a NATO konkrétan, rövid- és hosszútávon egyaránt, hatékonyan képes reagálni az orosz agresszióra, és elérje, hogy az ne érje el célját . Talán a legfontosabb feladat ezen belül is annak biztosítása, hogy a konfliktus ne fajuljon a NATO és Oroszország közti háborúvá, annak minden katasztrofális következményével.

. Talán a legfontosabb feladat ezen belül is annak biztosítása, hogy a konfliktus ne fajuljon a NATO és Oroszország közti háborúvá, annak minden katasztrofális következményével. Ezen túlmenően elengedhetetlen az is, hogy olyan intézkedéseket is számba vegyenek – és ahol szükséges, meg is kezdődjék azok megvalósítása –, amelyek a konfliktus során, de annak lezárása után is – bármely távolinak is látszik ez – biztosítsák, hogy Oroszország ne legyen képes egy újabb, hasonló támadás megindítására.

Látványos, bár kimenetelét tekintve bizonytalan eleme lesz a csúcstalálkozónak Finnország és Svédország tagfelvételi kérelmének megvitatása. A szövetség hosszú szünet után és váratlanul került olyan helyzetbe, hogy új tagfelvételi kérelmek elbírálásával kell foglalkoznia. Ez a bővítés alapvetően különbözik a volt szocialista országok felvételétől, hiszen itt nem arról van szó, hogy a demokratikus átalakulást segítő és egyben modernizációs, a szovjet technika lecserlését és a szovjet katonai filozófia és eljárások átalakítását, a NATO-erőkkel való kompatibilitás megteremtését kell végrehajtani, hiszen a szóban forgó két ország a világ legszilárdabb demokráciái közé tartozik, és haderejük sok tekintetben fejlettebb és „NATO-kompatibilisebb”, mint több NATO-tagországé. A csatlakozás fő – talán mondhatjuk, egyetlen – oka a megnövekedett és direktté vált közvetlen orosz fenyegetés, amelynek elhárítása érdekében azonnali lépésekre, a két ország haderőinek a NATO-struktúrákba történő azonnali integrálására van szükség. Ez rendben is lenne, de van a dolognak egy komoly bökkenője: Törökország saját – valós vagy vélt – érdekeinek képviseletében a felvétel megvétózásával fenyegetőzik, mivel álláspontja szerint ezek az országok – gyakorlatilag Svédországról van szó, de a két ország felvétele elválaszthatatlanul összekapcsolódik – támogatják a török érdekeket és nemzetbiztonságot fenyegető kurd terrorizmust. Ma még nem lehet tudni, mi lesz – lesz-e egyáltalán – megoldása a problémának. De fel kell készülni arra is, hogy a csúcstalálkozón nem születik erre megoldás. Ebben az esetben – mivel az orosz fenyegetés annyira direkt –, átmeneti megoldást, modus vivendit kell találni, amely lehetővé teszi a két ország integrálását a kollektív védelembe teljes jogú tagság nélkül is. Recep Tayyip Erdogan török és Barack Obama korábbi amerikai elnök a NATO walesi csúcstalálkozóján 2014. szeptember 5-én. Amerikai védelmi minisztérium / Wikimedia Commons

És mint minden komolyabb intézmény, a NATO is nagyon alaposan kell foglalkozzon a felemelkedő szuperhatalom, Kína kezelésének kihívásaival. Azt gondolom, hogy ideje fel- és elismerni, hogy Kína már ma is szuperhatalom, vagy hamarosan azzá válik. Ha ezt megpróbáljuk megakadályozni, lehetetlen feladatra vállalkozunk, és kudarcra vagyunk ítélve. Ebben a legfontosabb kihívás, hogyan lehet Kínát úgy integrálni egy még csak kialakulóban lévő nemzetközi biztonsági rendszerbe, hogy az ne járjon nagyméretű fegyveres konfliktussal, hiszen a történelem azt mutatja, hogy egy szuperhatalom felemelkedése nagy háborúkkal szokott járni. Ez azért is óriási kihívás, mert itt nem egyszerűen egy új szuperhatalom kiemelkedéséről van szó, hanem arról is, hogy ez az új szuperhatalom lényegesen különbözik a korábbiaktól : nem euroatlanti hatalom, mint a korábbiak, és egy egészen más civilizációhoz tartozik. Ezeket a különbségeket is meg kell tanulnunk. Úgy gondolom, a NATO-nak nem lenne célszerű közvetlenül részt venni egy Kínával esetlegesen kialakuló akár kisebb méretű fegyveres konfliktusban – bár egyes tagjai esetében ez vállalható lehet –, de mindenképpen szolidárisnak kell lennie azokkal a tagjaival, akik erre esetleg rákényszerülnek. Sőt itt nem csak a szövetség tagjairól van szó, mint az Amerikai Egyesült Államokról, hanem olyan partnerekről is, mint Ausztrália, Új-Zéland és Dél-Korea.

A NATO-nak a szovjet fenyegetés óta nem ismert kihívásokkal és veszélyekkel kell szembenéznie és szembeszállnia. Ezek a veszélyek nemcsak egyenértékűek a már-már elfelejtett szovjet fenyegetéssel, de annál sokkal sokrétűbbek és bonyolultabbak. Egy csúcstalálkozó – bármely sikeres is –, nyilvánvalóan nem lehet képes minden probléma megoldására.

Abban azonban biztosak lehetünk, hogy NATO történetében új szakasz kezdődik.

Minden lehetőség megvan arra, hogy sok nehézség és igen, veszteségek árán is ismét győzelmet arassunk. Az első lépést azonban most kell megtenni.

Címlapkép: Spanyol rendőrök a NATO-csúcsnak helyt adó épület előtt 2022. június 27-én. Alberto Ortega/Europa Press via Getty Images