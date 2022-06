Döntött a NATO: példátlan gyorsasággal csatlakozhat Finnország és Svédország a szövetséghez

A NATO-szövetségesek készek a lehető leggyorsabbá tenni a ratifikációs folyamatot Svédország és Finnország esetében – jelentette ki Jens Stoltenberg a The Guardian beszámolója szerint. A NATO főtitkára hozzátette, hogy a szóban forgó két ország gyors felvételére számít.

A csúcstalálkozón döntöttünk arról, hogy meghívjuk Svédországot és Finnországot a NATO tagjai közé, ez példátlanul gyorsan történt - mondta újságíróknak Stoltenberg a madridi NATO-csúcs második napján. Ahogy arról több anyagunkban is beszámoltunk, Finnország és Svédország május közepén kérte felvételét a NATO-ba.

Stoltenberg kitért arra is, hogy a mostani meghívást követően a következő fontos állomás az lesz, hogy a mostani 30 NATO-tag parlamentje is ratifikálja a bővítést. Kiemelte, ez mindig időbe telik, de arra számít, hogy ez is elég gyorsan fog menni, mert a szövetségesek készek arra, hogy a ratifikációs folyamatot a lehető leggyorsabban végrehajtsák.

A mostani hírrel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy kedden fontos akadályt sikerült leküzdeni a NATO-bővítést illetően. Törökország ugyanis hetekig tartó egyeztetéseket követően beleegyezett Svédország és Finnország NATO-tagságának támogatásába.

A tagországok közül egyedül Törökország vétózta meg korábban a csatlakozást, azzal érvelve, hogy Svédország és Finnország pénzzel és fegyverrel is támogatja a terrorszervezetnek minősített Kurdisztáni Munkáspártot (PKK). A török kormány követelte a PKK tagjainak, valamint a velük szövetséges Népvédelmi Egységek (YPG) nevű szíriai kurd milícia tagjainak kiadatását, továbbá a 2019 októberben indított észak-szíriai török offenzíva miatt elrendelt svéd fegyverszállítási embargó feloldását.

Címlapkép forrása: Getty Images