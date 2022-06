Döntött a szlovák kormány a páncélosbeszerzésről: végül nem a magyar Lynxek nyertek a tenderen

A döntés azért is érdekes, mert a magyar kormány és a Rheinmetall is pályázott a tenderen a KF41 Lynx gyalogsági harcjárművel, melyek gyártása hamarosan megkezdődik Zalaegerszegen.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 02. 02. Magyar Lynx gyalogsági harcjárműveket vásárolhat Szlovákia

A Lynx azért (is) tűnt esélyes befutónak, mert egyrészt a Rheinmetall gyártókapacitást is akart a harcjárművek mellé telepíteni Szlovákiába, másrészt pedig akárhogy is nézzük, a Lynx egy lényegesen modernebb konstrukció, mint az 1980-as években fejlesztett CV90-es platform. Persze a Mk IV-es egy jelentősen modernizált változat.

Azt nem tudni még pontosan, hogy a szlovákok miért épp a CV90-es mellett döntöttek.

A HTKA azt írja, hogy a szlovák kormány a CV90-es 35 milliméteres löveggel ellátott változatát szerzi be, a beszerzésbe pedig bevonnak számos helyi magán- és állami vállalatot is. A fő kivitelező a ZTS-ŠPECIÁL lesz a portál szerint. Azt a portál nem konkretizálja, hogy ez gyártást / összeszerelést jelent-e vagy csupán a kész harcjárművek leszállítási, átszerelési, tárolási folyamatát.

Címlapkép: Wikimedia Commons