Bemondták az orosz állami TV-n: 3 nap alatt lenyomnák a NATO-erőket a Suwalki-folyosónál

A Suwalki-folyosó a lengyel-litván határon található, adott esetben stratégiai fontosságú összekötő-útvonal lehet Kalinyingrád és Fehéroroszország között. A NATO jelentős mennyiségű katonai jelenléttel őrzi a térséget, számítva arra, hogy egy esetleges orosz támadás esetén a Suwalki-folyosó az oroszok elsődleges célpontja lenne.

Nem nagy ez a terület, 60 kilométer. Ha a lendület a mi oldalunkon van, három nap alatt lezárul az offenzíva

– mondta a szakértő a Meszto Vsztrecsi nevű műsoron.

Russian state propaganda has started spreading the idea that the Russian Army should invade Lithuania and capture the Suwalki Gap that is separating Kaliningrad from Belarus.The Russians say they can do it in 3 days. They are free to try out NATO article 5. They won’t like it pic.twitter.com/B2WrSEpNoK