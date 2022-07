Légvédelmi "szuperfegyvert" és rengeteg muníciót kapnak az ukránok Amerikától - Háborús híreink szombaton

Százával pusztítják a modern páncéltörő fegyverek, drónok Ukrajnában a régi, szovjet gyártmányú tankokat; a kilőtt, üszkös harckocsironcsokat látva jogosan alakulhat ki az emberben az a vélemény, hogy a harckocsizó fegyvernemnek leáldozott, nincs többé szükség tankokra a csatatéren. A nyugati fegyvergyárak, haderőfejlesztési döntéshozók viszont egyáltalán nem osztják ezt a véleményt. Az elmúlt hetekben szinte egymást érték a bejelentések: újraéleszti a Párduc-tankot a Rheinmetall, lesz új Abrams, az amerikai hadsereg kap új könnyűtankot is. A frissen bemutatott harckocsikoncepciók persze még az Armatára reagálnak, de már látszanak azok a technológiai újítások, melyekkel például az ukrajnai konfliktusban széles körben használt felülről érkező páncéltörő rakétákat akarják semlegesíteni. Jól látszik már most, hogy milyenek lesznek a jövő tankjai és az is, hogy egy ideig még biztosan nem fognak teljesen eltűnni a harckocsik a csataterekről.