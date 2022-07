Egy teljes megye orosz kézre került, Ukrajna is elismerte az utolsó bástya elestét – Háborús híreink vasárnap

Portfolio 2022. július 03. 20:10

Vasárnap reggeli hírek szerint több városban is ellentámadásba lendületek át az ukránok, a korábban az oroszok által elfoglalt Melitopolt bombázták, illetve orosz területen, Belgorodban is rakéták csapódtak be. A vasárnapi nap legfontosabb híre, hogy az oroszok bejelentették, elfoglalták Liszicsanszk városát, ezzel teljesen orosz kézre került Luhanszk megye. Vasárnap este az ukrán vezérkar is elismerte Liszicsanszk elestét.