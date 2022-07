A Hadtörténeti Múzeum épületébe költözik a Honvédelmi Minisztérium?

Az egyenlőre meg nem erősített információk alapján a minisztérium át kívánja helyezni a székhelyét a várban található épületbe, így nem kizárt, hogy a múzeum egyes tárlatait ki kell üríteni, illetve az sem, hogy a teljes múzeumot máshová kell költöztetni.

Szükséges kiemelni azt, hogy a HIM nem csak múzeumként működik, itt található a Honvédség levéltára, könyvtára, valamint a HIM munkatársai foglalkoznak a hazai és külföldi katonasírok gondozásával is.

Az átalakításról szóló hírek egybeesnek a HIM 2011 óta szolgáló parancsnokának, Kovács Vilmos ezredesnek a leváltásával, akit Töll László ezredes vált a poszton.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Nagy Zoltán