Videó: így terítik be rakétaesővel az amerikai HIMARS-rendszerek az orosz csapatokat

Bár már közel két hete megérkeztek az első HIMARS sorozatvető rendszerek az ukrán fegyveres erőkhöz, eddig nem láthattunk felvételeket arról, ahogy ezeket az eszközöket nappal használják.

A Twitterre frissen felkerült videók szerint az ukrán tüzérség Zaporizzsja megye területén veti be az Egyesült Államok által adományozott fegyvereket.

A video of M142 HIMARS making a stop on the road somewhere in Ukraine to fire a number of rockets. pic.twitter.com/jUZtd98fxe