Kiderült, hogy a magyar koronavírus-áldozatok közül pontosan hányan kaptak egy, kettő, vagy három oltást

A Nemzeti Népegészségügyi Központ elhunytak adatait összesítő adatbázisában az oltási kórtörténet pedig részletes információkat is tartalmaz, mint az elhunyt kapott oltásainak száma (amennyiben oltott volt) és az oltóanyagok típusa.

Az átlátszó.hu több adatigénylést is benyújtott az NNK-hoz, amely végül kiadta az elhunytak azon táblázatát, amely 2021. február 1. és 2022. január 31. között az egyes napokra és településekre lebontva tartalmazta az elhunytak számát, illetve egy másik adatbázist, amelyből a lap kiszámolta, hogy 2021-ben az NNK által validált elhunytak száma 28 153 fő, ami a központi kommunikáció által közzétett összesített számoknál 1496 fővel kevesebb.

Az oltási arányt is kizámolták: a 28 153 főből 3027 fő volt egyszer, 3783 fő volt kétszer, 698 fő volt háromszor is oltva, vagyis a 2021-ben koronavírusban elhunytak egynegyede legalább egyszer be volt oltva a fertőzés ellen.

Ezzel kapcsolatban két fontos megjegyzést is kell tenni: nem tudjuk, hogy mikor kapták meg az elhunytak az oltásokat, és azt sem, hogy mikor veszítették pontosan az életüket - hívja fel a figyelmet a lap. Ennek a két dátumnak a különbsége ugyanis kimutathatóvá tenné az oltás hatékonyságát, a fertőzés elleni védelem időtartamát.

2021. augusztus 4-én kezdődött el a harmadik oltásra irányuló oltási akció is, november végéig 98 százalékuk nyugati oltóanyagot kért, az év végéig összesen 3,18 millió fő élt az emlékeztető oltás lehetőségével. Ezalatt az öt hónap alatt mindössze 698 fő veszítette életét három oltás után - írja a lap.

Ebből lehet következtetni ugyan az oltások védelmének tartósságára, de a kor (november 30-ig a harmadik oltottak 43,22 százaléka 60 évnél idősebb volt) és az immunrendszer védekezését csökkentő alapbetegségek is közrejátszhatnak abban, hogy három oltás után is volt, aki elhunyt a fertőzés következtében.

Adatigénylésükben kérték az NNK-tól, hogy a kapott oltások száma mellett az oltóanyag típusát is tüntessék fel. Ezt az adatot az NNK ebben a táblázatban nem adta oda az átlátszó munkatársainak, ugyanis „az egyes érintett beazonosítható személyek oltottsági adatai különleges személyes adatnak minősülnek, így közérdekű adatigénylés teljesítése útján nem hozhatók nyilvánosságra”.

Címlapkép: Getty Images