Putyinhoz fordult segítségért a káoszba süllyedt ország elnöke

A rossz gazdaságpolitika és a koronavírus-járvány hatásai miatt Srí Lanka devizahiányban szenved, ami súlyos gyógyszer-, élelmiszer- és üzemanyaghiányhoz vezetett.

Nagyon eredményes telefonkonferenciát folytattam Oroszország elnökével, Vlagyimir Putyinnal

– írta Radzsapaksza a Twitteren, hozzátéve, hogy hiteltámogatást kért az orosz elnöktől az üzemanyagimporthoz.

Mivel benzin- és dízelkészletei teljesen kimerültek, a szigetországban bezártak az iskolák, a közalkalmazottoktól pedig azt kérték, otthonról dolgozzanak.

Srí Lanka már vásárolt olajat Oroszországtól, hogy átvészelje a válságot, és további vásárlások is kilátásban vannak.

Egyhangúlag egyetértettünk abban, hogy a kétoldalú kapcsolatok megerősítése az olyan ágazatokban, mint a turizmus, a kereskedelem és a kultúra, kiemelkedő fontosságú a két nemzet barátságának megerősítése szempontjából

– írta Radzsapaksza.

1/2Had a very productive telecon with the President, Vladimir Putin. While thanking him for all the support extended by his gvt to overcome the challenges of the past, I requested an offer of credit support to import fuel to in defeating the current econ challenges. #Russia