Újabb orosz oligarcha vesztette életét rejtélyes körülmények között, főbe lőhették

Voronovot a medencében lebegve találták meg, fején lőtt sebbel, a közelben egy Grand Power pisztollyal, a medence alján pedig több elhasznált hüvelyt találtak.

Voronov kastélya egy Szentpétervár melletti településen található, ahol az orosz elit tagjai laknak.

A multimilliomosnak logisztikai cége volt, amely jövedelmező üzleteket kötött az orosz állami gázóriással, a Gazprommal.

A nyomozók vizsgálják Voronov halálát, amelyet jelenleg üzleti vita eredményének tulajdonítanak. Felesége állítólag azt mondta a nyomozóknak, hogy Voronov úgy gondolta, tisztességtelen vállalkozók és partnerek sok pénzt csaltak ki tőle.

