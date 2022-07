A britek nagy többsége helyesli Boris Johson lemondását

A brit választók több mint háromnegyede helyesli, hogy Boris Johnson lemondott a kormányzó Konzervatív Párt vezetői tisztségéről.

Johnson csütörtökön jelentette be távozását, miután az elmúlt hónapok sorozatos belpolitikai botrányai miatt saját kormányának és pártjának magas beosztású képviselői is folyamatosan követelték lemondását. A lépéssel megszűnik Johnson miniszterelnöki tisztsége is, de a kormányfő bejelentette, hogy utódja megválasztásáig ellátja hivatali feladatait. A lemondáshoz vezető útról saját összefoglalónk:

A legnagyobb brit közvéleménykutató cég, a YouGov csütörtök este ismertetett friss felmérésében közölte: a 2062 felnőtt brit bevonásával elvégzett reprezentatív vizsgálat azt mutatta ki, hogy a választókorú britek 77 százaléka helyesli Johnson távozását a Konzervatív Párt és a kormányé éléről, és mindössze 12 százalék helyteleníti a miniszterelnök lépését.

Az országos átlagon belül a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt támogatóinak 93 százaléka nevezte kedvező fejleményének Johnson távozását, de a kormányzó Konzervatív Párt szavazótáborának 66 százaléka is úgy vélekedett a YouGov-felmérésben, hogy Boris Johnson helyesen döntött, amikor bejelentette lemondását. A konzervatív szavazótáboron belül is csak 23 százalék azoknak az aránya, akik szerint Johnson rossz döntést hozott.

Azok körében, akik a brit EU-tagságról 2016-ban tartott népszavazáson a bennmaradásra voksoltak, 91 százalék nevezte helyes lépésnek Johnson távozását, de a kilépésre szavazók 67 százaléka is támogatta a kormányfő lemondását.A hat éve rendezett referendumon a résztvevők szűk, 51,89 százalékos többsége a kilépésre voksolt. A népszavazás kampányában Boris Johnson a kilépést pártoló tábor frontembere volt, és Nagy-Britannia az ő miniszterelnöksége alatt, 2020. január 31-én távozott az Európai Unióból.

A csütörtök este ismertetett felmérésben a YouGov a távozó kormányfő munkájának értékelésére is felkérte a résztvevőket. A válaszadók mindössze 5 százaléka jelölte be azt a válaszlehetőséget, hogy Johnson "nagyszerű" miniszterelnök volt, 17 százalék jónak, 18 százalék átlagosnak minősítette tevékenységét, 19 százalék ugyanakkor gyengének, 36 százalék pedig "rettenetesen rossznak" minősítette Johnson kormányfői teljesítményét.A cég egy külön, a Konzervatív Párt tagsága körében elvégzett felmérésben kimutatta azt is, hogy

a lehetséges utódjelöltek közül Ben Wallace jelenlegi védelmi miniszter támogatottsága a legmagasabb a párton belül.

Az utódválasztási versengés lehetséges párharcaiból a különböző potenciális párosításokat modellezve minden esetben Wallace jelentős előnyét mutatja a vizsgálat.

Ha védelmi miniszternek például a korábban favoritnak tartott Rishi Sunak volt pénzügyminiszterrel kellene megküzdenie a pártvezetői tisztségért, a szavazatok 51 százalékát kapná, Sunakra a tagság 30 százaléka voksolna.

Wallace és Liz Truss külügyminiszter párharca esetén a védelmi miniszter 48, Truss 29 százalékos szavazatarányra számíthatna.

Jeremy Hunt volt egészségügyi miniszter és Wallace küzdelme esetén 58-22 lenne a szavazatok százalékos megoszlása a védelmi miniszter javára.

A jelenlegi szabályozás alapján az utódjelöltek mezőnyének kialakulása után az alsóházi konzervatív frakció szavazássorozatot kezd, és az ennek végén talpon maradó utolsó két jelölt közül - ha egyikük sem lép vissza a másik javára - a Konzervatív Párt 160 ezer regisztrált tagja választhatja ki postai szavazással Boris Johnson utódját, aki az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke is lesz.

