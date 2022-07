Putyin egy új világrend kialakulásáról beszélt, amit szerinte nem lehet már feltartóztatni

Keményen kiosztotta az úgynevezett Nyugatot mai beszédében Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki szerint az orosz-ukrán háború megindításával már megtörtt az amerikai hegemóniára törekvő világrend és most egy valódi multipoláris világrend fog létrejönni, a folyamatot pedig már nem lehet leállítani. Szerinte még csak most kezdenek igazán belendülni az ukrán fronton, így a Nyugatnak meg kell értenie, hogy minél tovább húzódik ez a helyzet, annál nehezebb lesz megállapodásra jutnia Oroszországgal, amelynek gazdaságát és társadalmát egyébként sem sikerült megingatnia a háborúnak a nyugati törekvések ellenére.

Az ukrajnai háborút a Nyugat szította, egyedül ő tehető felelőssé a mostani eseményekért - jelentette ki csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz parlament alsóházának (duma) frakcióvezetőivel folytatott tanácskozásán.

"Azt mondják nekünk, hogy mi kezdtük a háborút a Donbaszban, Ukrajnában. Nem, ezt az úgynevezett kollektív Nyugat szította a 2014-es, alkotmányos rendet felforgató fegyveres ukrajnai hatalomátvétel megszervezésével és támogatásával, később pedig a donbaszi emberek ellen elkövetett népirtás jóváhagyásával és mentegetésével. Éppen a Nyugat a fő értelmi szerzője és felelőse a mai eseményeknek" - mondta Putyin.

Az orosz vezető szerint "a Nyugat az Egyesült Államokkal az élen évtizedek óta folyamatosan agresszív volt Oroszországgal szemben". "A kiegyensúlyozott európai biztonságra vonatkozó javaslatainkat elutasították, a rakétavédelmi problémák rendezésére szolgáló közös munkával kapcsolatos kezdeményezéseinket félresöpörték, és

fittyet hánytak figyelmeztetéseinkre, hogy a NATO keleti bővítése, különösen a volt szovjet tagköztársaságok területén elfogadhatatlan

- tette hozzá.

"Manapság azt halljuk, hogy le akarnak győzni bennünket a harctéren. Mi mást mondhatnék, próbálják meg! De mindenkinek tudnia kell, hogy komolyan még el sem kezdtük" - hangoztatta. Erről a Guardian alapján is írtunk már egy külön cikkben:

Beszélt arról is, hogy Oroszország nem zárkózik el a béketárgyalásoktól, de

a Nyugatnak is meg kell értenie, hogy minél tovább húzódik ez a helyzet, annál nehezebb lesz neki megállapodásra jutnia velünk.

Putyin kijelentette, hogy a Nyugatnak nem sikerült viszályt és zűrzavart szítania Oroszországban. "Nyilvánvaló, hogy nem csupán az volt a céljuk, hogy minél fájdalmasabb csapást mérjenek az orosz gazdaságra, hanem viszályt és zűrzavart akartak kelteni társadalmunkban, demoralizálni akarták az embereket. De ezzel is elszámították magukat, semmi ilyesmi nem történt, és biztos vagyok abban, hogy nem is fog" - húzta alá az orosz vezető. Hangsúlyozta azt is, hogy az egyértelműen ellenséges nyugati büntetőintézkedések hatásait rövid időn belül sikerült mérsékelni.Putyin szerint a Nyugatnak meg kellene értenie, hogy már "a különleges katonai művelet" megindulásával veszített,

mert lényegében ez volt az amerikai világrend megtörésének és az amerikai liberális-globalista egocentrizmustól való eltávolodásnak a kezdete egy valóban multipoláris világ felé.

Mint mondta, ez a világ "nem holmi kitalált, egocentrikus szabályokon vagy képmutató kettős mércéken alapul, amelyek mögött nincs semmi, csak a hegemóniára törekvés, hanem nemzetközi jogon, népek és civilizációk valódi szuverenitásán és akaratukon, hogy történelmi sorsuk, értékeik és hagyományaik szerint éljenek, együttműködésüket pedig a demokrácia, az igazságosság és az egyenjogúság alapján folytassák".

Meg kell érteni, hogy ezt a folyamatot már nem lehet feltartóztatni. A történelem menetét nem lehet megváltoztatni, és a kollektív Nyugat törekvése, hogy rákényszerítse mindenkire saját világrendjét, kudarcra van ítélve

- tette hozzá.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml/pool/Mihail Klimentyev. Moszkva, 2022. július 4.Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) és Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter tanácskozik a moszkvai Kremlben 2022. július 4-én.