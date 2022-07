Sikerült megtörni Boris Johnsont - Ez állhatott a drámai döntés hátterében

Portfolio 2022. július 07. 17:00

Hosszas huzavona után a mai nap folyamán Boris Johnson bejelentette, hogy távozik a Konzervatív Párt éléről és a miniszterelnöki tisztségből is. A napokban már több mint 30 kormánytag és számos konzervatív képviselő nyíltan fellázadt Johnson ellen. Johnson egészségügyi és pénzügyminisztere kedden mondott le, a szerdai parlamenti kérdések során pedig egyes konzervatívok nehezen tudtak nem nevetni, mások kigúnyolták őt. Még egykori támogatói is azt mondták, hogy a jelenlegi válság csak a lemondásával érhet véget. Szerdán néhány miniszter azért járt a Downing Streeten, hogy közöljék a kormányfővel, hogy távoznia kell. Ez most meg is történt, Johnson azonban az új pártelnök-miniszterelnök megválasztásáig pozícióban marad. Kérdés azonban, hogy egy új kormányfő mennyire tudja helyrehozni a tory-k nimbuszát, amelyet nagy részben éppen a Johnson körül kirobbant botrányok tépáztak meg.