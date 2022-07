Japántól 17 ezer kilométerre háromnapos gyászt rendeltek el Abe Sinzó halála miatt

Bolsonaro „briliáns vezetőnek és Brazília nagy barátjának” nevezte Abét, Twitter-oldalán közös fotót osztva meg vele, és sürgette az ilyen „indokolatlan kegyetlenség” szigorú megbüntetését.

Japán mellett állunk

– írta a brazil elnök.

Brazília, melynek fővárosa légvonalban 17 600 kilométerre található Tokiótól, ad otthont a legnagyobb japán közösségnek Japánon kívül.

- Como sinal de nosso respeito ao povo japonês, de reconhecimento pela amizade de Shinzo Abe com Brasil e de solidariedade diante de uma crueldade injustificável, decretei luto oficial em todo o país durante 3 dias. Que seu assassinato seja punido com rigor. Estamos com o Japão. pic.twitter.com/Daeu4Qn629