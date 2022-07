Kemény reakció érkezett Putyin szavaira: a Kremlnek 20 millió halott kell egy háborúhoz?

Az orosz elnök csütörtökön a parlamenti vezetőkkel tartott találkozón azt mondta, hogy a konfliktus elhúzódásával egyre halványabbak lesznek a tárgyalások kilátásai, és Oroszország még el sem kezdte igazán a háborút.

Mihajlo Podoljak, az ukrán elnök egyik legfontosabb tanácsadója, Twitteren válaszolt:

37 ezer halott orosz katona. Az összes egészségügyi veszteség [sebesült] 98-117 ezer ember. Tíz tábornok likvidálva. 1605 tankot, 405 repülőgépet/helikopter ócskavasakká téve.



Oroszország még nem kezdett el harcolni? A [Kreml] csak Sztálin matematikája - 20 millió veszteség - szerint gondolja a háborút?

Az orosz veszteségeket illető ukrán állításokat nem lehet függetlenül ellenőrizni, ezért fenntartásokkal kell kezelni.

37000 dead Russian soldiers. Total sanitary losses of 98-117 thousand people. 10 generals were eliminated. 1605 tanks, 405 planes/helicopters were turned into scrap. Has Russia not started fighting yet? Is Kremlin considering war only by Stalin's mathematics - 20 million losses? {:url}