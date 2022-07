Közepes hatótávolságú rakétákat kaphat Ukrajna?

Richard Blumenthal demokrata szenátor kiemelte:

kizárólag abban az esetben támogatja a nagy hatótávolságú fegyver átadását, amennyiben Kijev garantálja: nem mér vele csapásokat Oroszország területére.

A HIMARS sorozatvető rendszer többféle „konténerrel” felszerelhető, attól függően, hogy milyen típusú rakétát akar vele indítani a kezelőszemélyzet. A jelenleg Kijev rendelkezésére álló eszközök hatékony lőtávolsága maximum 60 kilométer, ezzel szemben a közepes hatótávolságú PrSM (Precision Strike Missile – Precíziós Csapásmérő Rakéta) közel 500 km-es távolságon is célba tudja juttatni töltetét (összehasonlításképp ez a táv nagyjából megegyezik a Sopron és Nyíregyháza közötti távolsággal).

A Fehér Ház korábban aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a PrSM rendszer átadását követően Ukrajna esetleg mélyen az orosz határ mögött fekvő célpontokra nyit tüzet, ezért eddig nem került szóba a rakéták átadása. Fontos megjegyezni azonban azt is, hogy a két szenátor támogatása még távolról sem elég ahhoz, hogy az ukrán hadsereg valóban megkapja a fegyvereket.

A címlapkép illusztráció, forrás: Anastasia Vlasova for The Washington Post via Getty Images