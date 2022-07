További négy rakéta-sorozatvetőt kap Ukrajna

Az Egyesült Államok további négy HIMARS rakéta-sorozatvető rendszert küld Ukrajnába - közölte egy magas rangú amerikai védelmi tisztviselő pénteken egy sajtótájékoztatón.

A további négy HIMARS-rendszerrel az Ukrajnának adott rakéta-sorozatvetők száma 12-re emelkedik. A tisztviselő szerint az első nyolc különösen hasznos volt, amikor a donbaszi konfliktus az orosz erők ellen tüzérségi harccá alakult.

A négy HIMARS mellett az Egyesült Államok akár 400 millió dollár értékben további katonai felszerelést és ellátmányt is küldhet Kijevnek. A felszerelések között három taktikai jármű, lőszerek, ütegelhárító rendszerek és egyéb pótalkatrészek szerepelnek.

Az újabb szállítmány 1000 darab 155 mm-es tüzérségi lőszert is tartalmaz - mondta a védelmi tisztviselő.

(Guardian)

Címlapkép forrása: Anastasia Vlasova for The Washington Post via Getty Images