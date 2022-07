Korunk legnagyobb ökológiai katasztrófája is hozzájárulhatott az üzbegisztáni zavargásokhoz

A januári kazahsztáni felkelés után újabb közép-ázsiai volt szovjet tagköztársaságban törtek ki zavargások. A múlt heti üzbegisztáni események kiváltó oka az volt, hogy a taskenti kormányzat a karakalpaksztáni régió autonómiájának felszámolását tervezte. A zavargások miatt végül az üzbég kormány elállt a tervektől, azonban a tüntetések gyúelegyét az teremthette meg, hogy a karakalpaksztáni régió Üzbegisztán legszegényebb térségének számít, aminek kialakulásában nagy szerepet játszott, hogy a szovjet időszak nagyüzemi gyapottermesztése miatt szinte teljesen kiszáradt az egykor a világ negyedik legnagyobb tavának számító Aral-tó, amit az ENSZ főtitkára korunk „talán legnagyobb ökológiai katasztrófájának” nevezett.

Augusztus 2-ig rendkívüli állapotot vezettek be az üzbegisztáni Karakalpaksztánban, miután a közép-ázsiai ország észak-nyugati régiójában múlt héten súlyos zavargások törtek ki Karakalpaksztán autonómiájának, illetve a régió népszavazással történő kiválási jogának tervezett megszüntetése miatt. A múlt heti békés tüntetések péntek éjjel eszkalálódtak a régió fővárosában, Nukuszban, amikor is a több ezres tüntető tömeg megpróbálta elfoglalni a helyi kormányzati épületeket.

A hivatalos taskenti adatok szerint 18 halálos áldozattal (14 civil és 4 rendfenntartó halálával), közel 250 sebesülttel járó összecsapások után az ország államfője, Savkat Mirzijojev – aki a múlt hétvégén el is utazott a forrongó térségbe – bejelentette, hogy a tervezett alkotmánymódosításból kiveszik a régió autonómiájának eltörlésére vonatkozó pontokat, így a Karakalpaksztáni Autonóm Köztársaságnak elvileg továbbra is joga lesz arra, hogy népszavazás révén kiválhasson Üzbegisztánból.

Emigráns ellenzéki források szerint az összecsapásoknak a hivatalos adatokhoz képest jóval több halálos áldozatuk volt, illetve azt a régió egészségügyi minisztere is elismerte, hogy a helyi kórházaknak több ezer sebesültet kellett ellátniuk.

A MOSTANI ESEMÉNYEK AZ ELMÚLT KÖZEL 20 ÉV LEGSÚLYOSABB ZAVARGÁSÁNAK SZÁMÍTANAK AZ AUTORITER BERENDEZKEDÉSŰ ORSZÁGBAN.

Még 2005-ben a kelet-üzbegisztáni Andizsánban a hivatalos adatok szerint 173 ember halt meg, amikor a kormányzat erői levertek egy kormányellenes tüntetéssorozatot, amelyet Taskent szerint iszlám szélsőségesek szerveztek. Nem hivatalos források több százra tették az akkori összecsapások halálos áldozatainak számát.

Hosszú évtizedekre nyúlik vissza Karakalpaksztán autonómiája

Bár a mára szinte teljesen kiszáradt Aral-tó déli partvidékén elterülő karakalpaksztáni régió a 34 milliós – a közép-ázsiai volt szovjet tagköztársaságok közül a legnépesebbnek számító – Üzbegisztán területének mintegy 40 százalékát teszi ki, lakossága a jelentős méretű sivatagos területek miatt alig éri el a kétmilliót. Közülük mintegy 700 ezerre tehető a karakalpakok létszáma, akik főként Nukuszban, illetve a régió többi városában élnek. A karakalpakok az üzbégekhez hasonlóan török eredetű népnek számítanak, nyelvük a kazakhoz áll közel. Rajtuk kívül Karakalpaksztánban még jelentős számban élnek kazahok is, míg az üzbégek arányát 32 százalékra teszik a hivatalos adatok.

Karakalpaksztán autonómiája sok évtizedre nyúlik vissza. A Szovjetunió létrejöttekor kezdetben az oroszországi szovjet tagköztársasághoz tartozott autonóm területként, majd 1936-ban került az üzbég szovjet tagköztársasághoz megőrizve autonómiáját. A Szovjetunió felbomlásakor, a független Üzbegisztán létrejöttekor – a most megszüntetni tervezett – széleskörű autonómiát biztosítottak a régió számára, amely saját kormánnyal és parlamenttel is rendelkezik.

Moszkva ukrajnai inváziója: Taskentnek is reagálnia kellett

Elemzők szerint leginkább az magyarázhatta az üzbég kormányzat tervét a karakalpaksztáni régió autonómiájának felszámolásával kapcsolatban, hogy Taskentben sok más volt szovjet tagköztársasághoz hasonlóan a helyi vezetést igencsak foglalkoztatja az ország területi integritásának kérdése Moszkva Ukrajna elleni inváziója óta. Szakértői vélemények szerint Karakalpaksztán alkotmányban garantált elszakadáshoz való jogát így a taskenti vezetés egyfajta potenciális fenyegetésként, a vele szembeni nyomásgyakorlás lehetséges eszközeként értékelte az ukrajnai fejlemények után. A zavargást követően az üzbég államfő az autoriter berendezkedésű országokban megszokott narratíva szerint külföldi erők ténykedésével magyarázta a karakalpaksztáni eseményeket.

Természetesen ezeket az eseményeket nem egy vagy tíz nap alatt szervezték meg. Ezeket az akciókat évek óta készítették elő külföldi rosszindulatú erők

– mondta Mirzijojev. Szerinte ezen erők „fő célja, hogy megtámadják Üzbegisztán területi integritását és etnikumközi konfliktust idézzenek elő". Mirzijojev azt azonban nem fedte fel, hogy milyen bizonyítékokat találtak a zavargások külföldi szervezésére, és nem említett meg ezzel kapcsolatban egyetlen országot sem.

Oroszország ukrajnai inváziójára amúgy az üzbég vezetés úgy reagált, amire valószínűleg csak kevés elemző számított. Az ország külügyminisztere március közepén a szenátusban azt mondta, hogy

ÜZBEGISZTÁN ELISMERI UKRAJNA SZUVERENITÁSÁT, TERÜLETI INTEGRITÁSÁT.

Egyben azt is közölte, hogy

NEM ISMERIK EL A MOSZKVA ÁLTAL TÁMOGATOTT KÉT SZAKADÁR KELET-UKRAJNAI TERÜLETET, A LUHANSZKI ÉS A DONYECKI KÖZTÁRSASÁGOT.

Ez a kiállás azért lepte meg az elemzőket, mert a közép-ázsiai volt szovjet tagköztársaságok – igaz változó mértékben –, de Moszkva hagyományos szövetségeseinek számítanak. Bár a moszkvai politikának való megfelelés Üzbegisztánról kevésbé mondható el: az előző államfő, az ország első elnökeként 2016-ig hatalmon lévő Iszlam Karimov nemzetközi színtéren jelentős mértékben elszigetelte országát, így a Kremllel sem volt szoros kapcsolata, azonban utóda, a jelenlegi elnök nagymértékben javította országa külkapcsolatait, így a Moszkvával való viszony is jelentősen javult, olyannyira, hogy tavaly Oroszország már megelőzte Kínát Üzbegisztán fő kereskedelmi partnereként. Emellett Oroszország építi majd fel Üzbegisztán első atomerőművét, amelyet a tervek szerint az évtized végén fognak átadni. Továbbá Mirzijojev szoros kapcsolatban áll az üzbég származású orosz üzletemberrel, Aliser Uszmanovval, Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz közeli oligarchával. Mirzijojev egyik veje például Uszmanov egyik cégénél dolgozik.

Erőre kaphat a Moszkvával szembeni távolságtartás

Bármennyire is javultak Mirzijojev hatalomra kerülésével az orosz-üzbég kapcsolatok, Üzbegisztán továbbra sem lépett be az orosz vezetésű Eurázsiai Gazdasági Unióba, amelynek Oroszország mellett Fehéroroszország, Kazahsztán, Kirgizisztán és Örményország a tagja. Emellett Üzbegisztán nem tagja egyes volt szovjet tagállamok orosz dominanciájú katonai szövetségének, a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (KBSZSZ) sem, amelynek az Eurázsiai Gazdasági Unió tagállamain kívül még Tádzsikisztán a tagja.

Elemzők szerint Moszkva ukrajnai inváziója után Taskentben még inkább erőre kaphat az Oroszországgal szembeni távolságtartás politikája. Ezt elősegítheti az is, hogy miután Oroszországot most leköti az ukrajnai inváziója, így kevesebb figyelmet tud fordítani a közép-ázsiai térségre, az így keletkező űrt pedig Kína, illetve Törökország töltheti majd be. Üzbegisztán fekvése miatt különösen fontos országnak számít Kína számára, mivel Közép-Ázsia összes egykori volt szovjet tagköztársaságával, valamint Afganisztánnal is határos, így kulcsszerepet játszhat Peking Egy út, egy övezet kezdeményezésében, amely az egykori – Kínát a Közel-Kelettel és Európával összekötő – Selyemút kereskedelmi útvonal utódjának is tekinthető, ahol szintén kiemelt szerepet kaptak a ma Üzbegisztánhoz tartozó területek, így például Buhara vagy Szamarkand városa.

Karakalpaksztán elvesztése azért is lenne fájó pont Taskent számára, mert az üzbég vezetés abban bízik, hogy az Aral-tó kiszáradt területén, illetve a szintén Karakalpaksztánban elterülő Usztyurt-fennsíkon folyó földgáz-termelési és -kutatási projektek jelentős potenciállal bírnak.

Az Aral-tó kiszáradásának súlyos következményei lettek

Ami pedig a karakalpaksztáni zavargás konkrét okait illeti, az autonómia tervezett eltörlése mellett feltehetően az is nagy mértékben szerepet játszott az elfajuló tüntetések kitörésében, hogy

A RÉGIÓ ÜZBEGISZTÁN LEGSZEGÉNYEBB TÉRSÉGÉNEK SZÁMÍT, AMELYET SÚLYOS KÖRNYEZETI KATASZTRÓFA IS SÚLYT.

Karakalpaksztán egykor Üzbegisztán egyik legtermékenyebb régiójának számított köszönhetően annak, hogy az egykor még vízzel teli, a világ negyedik legnagyobb tavának számító Aral-tó mellett terül el. Az 1950-es évektől azonban az erőltetett szovjet gyapottermesztési célok teljesítése érdekében nagyszabású öntözési projekteket indítottak el, amelyek az Aral-tó kiszáradását okozták. A szovjet vezetés ugyanis elkezdte elvezetni a vizet az Aral-tóba Karakalpaksztánban torkolló Amu-darja, valamint a tavat Kazahsztánban elérő Szir-darja folyókból, és azok vizét a vízigényes gyapottermelésre használta fel sivatagos területeken. Ennek következtében az Aral-tó vízszintje egyre jobban apadt, a só- és ásványianyag-tartalom drasztikusan emelkedni kezdett, a tó halállománya kipusztult, ami a halászatból élő helyi közösségek megélhetését tette tönkre.

AZ ARAL-TÓ KISZÁRADÁSÁT AZ ENSZ FŐTIKTÁRA, ANTÓNIO GUTERRES „KORUNK TALÁN LEGNAGYOBB ÖKOLÓGIAI KATASZTRÓFÁJÁNAK” NEVEZTE.

Emellett az erőltetett gyapottermesztés a helyi lakosság egészségügyi állapotára is súlyos hatással volt. Az Aral-tóban felhalmozódott sót a gyapottermesztéshez nagy mennyiségben használt műtrágyák és növényvédő szerek maradványaival keverve már kisebb széllökések is messzire viszik. Ezen mérgező sópor miatt a tuberkulózis, valamint számos rákos megbetegedés előfordulása igen gyakori. Karakalpaksztán egyes részein pedig a nagyüzemi gyapottermesztés miatt a talaj annyira szennyezetté vált, hogy szinte semmi nem terem meg rajta.

Az utóbbi években nem történtek nagyobb beruházások a régióban, ami miatt a helyi lakosság úgy érezhette, hogy a taskenti vezetés nem foglalkozik megfelelően a régió súlyos gazdasági, környezeti, egészségügyi problémáival, ami gyúelegyet jelenthetett a mostani zavargásoknak, még ha azok közvetlen kiváltó oka a régió alkotmányban garantált autonómiájának tervezett csorbítása volt. Elemzők szerint, ha az utóbbi években a taskenti kormányzat jelentősebb fejlesztéseket hajtott volna végre Karakalpaksztánban, akkor feltehetően a régió jogkörének csorbítása nem váltott volna ki ilyen mértékű ellenállást a helyi lakosság körében.

Az államfő 2040-ig bebetonozhatja magát

Az alkotmánymódosítás – amelyről a tervek szerint a következő hónapokban rendeznek népszavazást – Karakalpaksztán jogi státuszának mostanra elvetett változtatása mellett arra is kiterjed, hogy a két ciklusban betölthető államfői poszt mandátumát az eddigi öt évről hét évre növelik.

Egyben azt is bejelentették már, hogy a második ötéves ciklusát töltő jelenlegi államfő esetében az új alkotmány hatályba lépésével lenullázódnak az eddigi elnöki évei, és indulhat majd a 2026-os elnökválasztáson is, vagyis az onnantól számított két hétéves ciklussal számolva egészen 2040-ig hatalmon maradhat Savkat Mirzijojev. Az államfő jelenleg 64 éves, így ezzel a forgatókönyvvel számolva 82 évesen is elnök lehet majd.

Mirzijojev 2016-ban került hatalomra, miután mentora, az országot 27 éven át irányító Iszlam Karimov elhunyt. Karimov 1989-ben került az akkor még a Szovjetunió egyik tagköztársaságának számító Üzbegisztán élére a helyi kommunista párt vezetőjeként, majd a függetlenség kikiáltása után az ország első államfője lett. Karimov igen erősen autoriter – szinte az észak-koreai rezsimhez hasonlító – kormányzata teljes nemzetközi elszigeteltségbe vitte az országot. Mirzijojev fokozatosan helyreállította a kapcsolatokat a környező országokkal, illetve Oroszországgal és Kínával, valamint gazdasági reformokat vezetett be, megnyitotta az országot a külföldi befektetők előtt. A gazdasági reformok a növekedési mutatókban is éreztették hatásukat: 2020-ban, a koronavírus-járvány közepette Üzbegisztán volt azon kevés országok egyike, ahol növekedett a gazdaság. A Világbank adatai szerint a 2020-as 1,9 százalékos növekedést tavaly 7,4 százalékos bővülés követte.

A gazdasági nyitást azonban politikai frontos csak mérsékelt szintű liberalizáció követette. Mirzijojev ugyan lazított az iszlám vallás gyakorlásával, valamint a szólásszabadsággal kapcsolatos korlátozásokon, valamint kiengedett tucatnyi politikai foglyot, azonban kormányzata továbbra is autoriternek tekinthető. Jól jellemzi a mostani politikai rendszert, hogy a tavaly októberi elnökválasztáson – amelyet Mirzijojev 80 százalékos többséggel nyert meg – valódi ellenjelölt nem is indulhatott el vele szembe. Rajta kívül még négy, a kormányhoz lojális jelölt mérettethette meg magát, miután az országban engedélyezett összes párt kormányt támogató erőnek számít.

Felmerülhet a kérdés, hogy az államfő bejelentése, miszerint visszavonják a karakalpaksztáni régió alkotmányban garantált jogainak tervezett csorbítását, mennyire jelent majd megoldást hosszú távon a kialakult helyzetre. Elemzői vélemények szerint ugyanis a taskenti vezetés keményvonalasabb tagjai Mirzijojev bejelentését meghátrálásként, a gyengeség jeleként értelmezhetik. Ha pedig az államfő utat engedne a karakalpaksztáni kérdés radikálisabb kezelésének, akkor akár egy újabb posztszovjet etnikai konfliktus alakulhat ki.

Címlapkép: Bahtiyar Abdulkerimov/Anadolu Agency via Getty Images