A moszkvai katonai vezetés egyre kevésbé tűri az orosz katonai bloggerek kritikáit

A jelentés szerint az orosz erők egy az egész hadszíntérre kiterjedő műveleti szünetet tartanak Ukrajnában, ami ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ne lennének továbbra is alacsonyabb intenzitású harcok.

Az ISW szerint a Rybar nevű orosz katonai blogger újabb bizonyítékokat nyújtott az orosz katonai vezetés és az orosz haditudósítók közötti növekvő feszültségekre.

Az orosz haditudósítók közé tartoznak a frontvonalon dolgozó újságírók, illetve azok a katonai bloggerek, akik nyílt forrásokból vagy a haderőben szolgáló barátaiktól származó információkat kommentálnak.

Rybar szerint

az információs műveletekért felelős orosz katonai parancsnokok megpróbálják elhallgattatni az orosz katonai bloggereket és a haditudósítókat, hogy elleplezzék a háborúban elkövetett baklövéseket.

Rybar megjegyezte, az orosz védelmi miniszter tanácsadója, Andrej Ilnyickij május végén öncenzúrára szólított fel, és arra biztatta az orosz haditudósítókat, hogy csak ideológiai szempontból tudósítsanak a háborúról, anélkül, hogy belemennének a hadműveleti részletekbe. Feltételezése szerint az elnöki adminisztráció vagy más orosz tisztviselők utasították Ilnyickijt, hogy támogassa a cenzúrát a haditudósítók körében, akik valós időben, a frontvonalról szóló híreket közölnek.

Az orosz katonai vezetés és a haditudósítók közötti viszony különösen megromlott, miután Vlagyimir Putyin orosz elnök június 17-én a szentpétervári gazdasági fórumon haditudósítókkal találkozott. Rybar azt állította, hogy

két neves haditudósító zárt ajtók mögött tartott megbeszélésen számolt be Putyinnak a frontvonalakon uralkodó „rendetlenségről”, és ezzel lényegében az orosz védelmi minisztériumot megkerülve közvetlenül a főparancsnok elé tárta negatív véleményét.

A védelmi minisztérium a Putyinnal való megbeszélés után kezdte el a haditudósítókat „fenyegetésként” azonosítani.

Putyin valószínűleg azért tartotta a június 17-i találkozót, hogy eloszlassa a katonai bloggerek elégedetlenségét, amely a május közepén Bilohorivkánál történt katasztrofális folyami átkelési kísérlet után vált nyilvánvalóvá. Ha ez volt a célja az orosz elnöknek, akkor nem sikerült megnyernie őket, mivel a bloggerek azóta is határozottan kritikusak a háború katonai vezetésével szemben. De az is lehet, hogy Putyin sokkal kendőzetlenebb képet kapott arról, hogy mi történik a frontvonalakon, mint ami a parancsnokoktól jutott el hozzá.

Az orosz katonai bloggerek egyre gyakrabban kritizálják az orosz stratégiát és katonai vezetést, és beszámolnak az orosz hátország elleni közelmúltbeli sikeres ukrán ellencsapásokról. Az orosz információs tér radikálisan megváltozna, ha a védelmi minisztérium képes lenne letörni a katonai bloggerek kritikáját.

forces are conducting a theater-wide operational pause in and engaging in operations to set conditions for future offensives. Russian milbloggers are increasingly criticizing Russian strategy and military leadership.Read the report: #Russian