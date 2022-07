Videó: rakétatalálat ér egy épületet a Donbaszban

A rendelkezésre álló információk alapján rakétát az oroszok indították. A támadásnak több halottja is van, sokan pedig valószínűleg a romok alatt rekedtek.

Video of the moment when a Russian missile hit a high-rise building in Chasiv Yar, in the Donetsk region this morning.6 Ukrainians are confined dead, another 30+ are still under the rubble. pic.twitter.com/8hqgxetZEI