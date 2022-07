Videó: így küzdenek a francia fiatalok az energiaválság ellen

A brit újságíró által retweetelt felvételen francia fiatalok több nagyvállalat üzletének éjszakai kivilágítását kapcsolják le játszi könnyedséggel.

Unatkozó fiatalok nyári vandalizmusa a javából: az energiaválság közepette a villanyt egész éjjel égve hagyó üzletek kapcsolójának átkapcsolása

- írta hozzá a kolumnista.

A kommentelők egy része dicséri a videóban szereplő fiatalokat, illetve többen is megjegyezték, hogy míg a polgároktól kisebb fogyasztást várnak el, addig a nagyvállalatok pazarolják az energiát; vannak azonban akik nem látják értelmét az akciónak.

Érdemes megjegyezni, hogy egy 10 évvel ezelőtt hozott törvény értelmében az üzleteknek hajnali 1 és 6 óra között le kell kapcsolniuk a neonfényeket.

Bored youth summertime vandalism at its best: flicking the switch on businesses that keep their lights on all night in the midst of an energy crisis. https://t.co/EGnlSfu7WF