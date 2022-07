Alaposan felturbózzák az ukránok az oroszoktól zsákmányolt MT-LB-ket

Az Ukrajna elleni invázió első műveletei során kulcsfontosságú szerepet játszottak az elsősorban gyalogsági mobilitást elősegítő MT-LB páncélozott járművek, nem véletlen, hogy a műveletek korai szakaszában a teherautók mellett ezekből az eszközökből volt a legnagyobb az oroszok vesztesége. A rengeteg kilőtt MT-LB mellett számos ilyen jármű ukrán kézre is került.

Ahogy más orosz harcjárműveket, úgy az MT-LB-ket is elkezdték hasznosítani az ukránok, de csapatszállító feladatok helyett egy részüket teljesen más szerepkörökbe tolták be.

Az alábbi videón szereplő MT-LB légvédelmi járműként kezdett új életet az ukrán fegyveres erők kötelékében. Egy ZU-23-as légvédelmi gépágyút kapott, a leírás szerint az ukrán határőrség most Herszon térségében tervez vele harcolni. Ez a megoldás amúgy nem teljesen egyedi, az orosz fegyveres erők is használnak MT-LB-ket légvédelmi konfigurációban, de a géppuska-torony maradványaiból ítélve ennek a harcjárműnek nem ez volt az eredeti célja.

: A Russian MT-LBVM/K armoured vehicle captured in Oblast has now been sent to to serve with Ukrainian Border Guards- but only after a new paint job, and the replacement of the NSV/Kord HMG with a ZU-23-2 23mm autocannon on the rear. #Ukraine