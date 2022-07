Botrány Ausztriában: összeomlott az osztrák hírszerzés

Az elmúlt években a közép-európai régióban több helyen is megfigyelhető volt az orosz befolyásszerzés, azonban ezen országok közül egy ideje kiemelkedni látszik Ausztria, és erre most újabb bizonyítékok kerültek elő.

A The Washington Post friss elemzésében számol be egy magasrangú osztrák hírszerzőről, aki annak ellenére, hogy minden arra utal, hogy folyamatosan az oroszoknak kémkedett, mindig valahogy kicsúszott az osztrák hatóságok kezei közül és benne is tudott maradni az adminisztrációban.

Az elemzés középpontjában Egisto Ott, osztrák titkosszolga áll, aki fedett ügynökökért felelt az osztrák Szövetségi Alkotmányvédelmi és Terrorizmus Elleni Hivatalnál (BVT, Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung) dolgozott és az Európai biztonsági szervek valamint az osztrák tényfeltáró dokumentumok szerint

államtitkokat és a Kreml nyugati ellenségeivel kapcsolatos információkat adott át rendszeresen az oroszoknak.

Egisto Ott kapcsán már 2017-ben felmerült a gyanú, hogy az oroszoknak dolgozik, de végülis egy erős CIA nyomásra volt szükség 2021-ben, hogy az osztrák hatóságok egyáltalán körözést adjanak ki ellene és rajta üssenek 3200 négyzetméteres házában. Egisto Ottot három hétre letartóztatták, azonban végül elengedték és elrendelték a felmentését a munkája alól a vizsgálat idejére. Az ekkor szerzett bizonyítékok sem voltak elegek a letartóztatáshoz, és nem sikerült felmenteni a munkája alól sem, mert egy munkaügyi bíróság ítélete ezt megakadályozta, így áthelyezték végül egy rendőrakadémiára, ahol elvileg már nem férhetett hozzá a nyugati titkosszolgálati jelentésekhez.

Azonban mégis úgy tűnik, hogy Egisto Ott ezt a pozícióját is tudta hasznosítani. Nyugati adatbázisokból információkat tudott szerezni Christo Grozevről, a Bellingcat oknyomozó portál ügyvezető igazgatójáról, miután a honlap felfedte Vadim Kraszikov orosz ügynök identitását, aki 2019-ben Berlinben a nyílt utcán lelőtt egy csecsen ellenzékit, azonban egészen addig csak egy hamis útlevél alapján volt ismert. Egisto Ott telefonján javaslatokat találtak az orosz titkosszolgálatok számára, hogy a jövőben hogyan kellene jobban eljárniuk ilyen ügyekben.

Egisto Ott közreműködött a Németország által kőrözött Jan Marsalek Oroszországba szöktetésében is. Marsalek a Wirecard-botrány egyik főszereplője volt, akit a németek emiatt köröztek is.

A Népszava hozzáteszi ehhez, az osztrák exxpress.at portálra hivatkozva, hogy Egisto Ott közreműködhetett Olekszandr Tupickij, az ukrán alkotmánybíróság volt első emberének egy autó csomagtartójában Ukrajnából Magyarországon át Bécsbe való menekítésében is. Tupickij arról volt többek között nevezetes, hogy Zelenszkij ukrán elnök számos korrupció-ellenes javaslatát megvétózta.

A folyamatban lévő Egisto Ott-ügy csak egy az osztrák belbiztonságot érintő problémák közül.

A BVT kapcsán már korábban is gyülekeztek a fellegek, amikor 2019-ben orosz hackerek hatoltak be az informatikai rendszerükbe. Ez már önmagában is problematikus lett volna, azonban a tény, hogy a BVT a Berni Klub tagja, amely az európai (EU + Svájc és Norvégia) titkosszolgálatokat fogja össze, újabb problémákat jelentett. Ennek oka, hogy a Berni Klub rendelkezik egy saját informatikai hálózattal is, a Poseidonnal, amelyen keresztül a titkosszolgálatok egymás adataihoz is hozzá tudnak férni, így az oroszok ehhez is hozzáférést szereztek. Számos, nyugati partnerek által bírált gyakorlat is folyt a BVT-nél, amelyek olyan szinten veszélyeztették a titkos információkat, hogy több európai kormány is fontolóra vette, hogy megszakítja az együttműködést a BVT-vel a Berni Klubon keresztül.

Egy név nélkül nyilatkozó európai diplomata szerint az

AUSZTRIA VÉDELMI MINISZTÉRIUMA „LÉNYEGÉBEN A GRU EGY RÉSZLEGE”.

A GRU az orosz katonai hírszerzés. A problémák olyan szintre jutottak, hogy

végülis fel kellett oszlatni a Szövetségi Alkotmányvédelmi és Terrorizmus Elleni Hivatal BVT-t,

és helyette 2021 decemberében egy új hivatalt kellett szervezni, az Állambiztonsági Igazgatóságot, avagy DNS-t (Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst).

Egy jelenleg zajló vizsgálat keretében az osztrák parlamenti képviselők azt vizsgálják, hogy milyen szinten hatoltak be az oroszok az osztrák titkosszolgálatok, és a részben állami tulajdonban lévő OMV Oroszországgal kapcsolatos szerződéseibe. Az ezt vizsgáló The Washington Post elemzés is több száz oldalnyi dokumentum és egy tucat nyugati titkosszolga és hivatalnokkal folytatott interjún alapul.

Az orosz-osztrák kapcsolatoknak az egyik kiemelkedő pillanata volt Karin Kneissl 2018-as esküvője. Az osztrák Szabadságpárt által kinevezett, akkor hivatalban lévő külügyminiszter, Karin Kneissl, esküvőjén azon túlmenően, hogy az osztrák politikai elit krémje megjelent, Vlagyimir Putyin orosz elnök is részt vett személyesen, és meg is örökítették a közös táncát a miniszterrel.

Ugyanez a Szabadságpárt volt az, amelynek tagjai 2017-ben hivatalos látogatást tettek az oroszok által megszállt Krímben. Kneissl a párt bukása után, saját bevallása szerint az általa kapott sok halálos fenyegetés miatt Dél-Franciaországba költözött, majd a Rosznyefty igazgatótanácsi tagja lett.

Oroszország Ausztria egyik legnagyobb külföldi befektetője,

2021 végén az orosz befektetők 22,5 milliárd dollár értékű befektetésekkel rendelkeztek az országban, ezen túl Ausztria egy fontos befektetője volt az Északi Áramlat 2 vezetéknek.

Ezen is messze túlmennek azonban azok a kapcsolatok, amelyek osztrák politikusok és orosz állam-közeli végek között álltak fent az elmúlt időszakban. Kneissl a fentebb említett eseten túlmenően például rendszeresen cikkeket írt a Russia Todaybe is.

A korábbi osztrák kancellár, Christian Kern az Orosz Államvasutak (RZSD), egy másik korábbi kancellár, Wolfgang Schüssel pedig a Lukoil igazgatótanácsi tagja lett.

A két korábbi kancellár a háború kitörésekor, Kneissl pedig májusban mondott le a pozícióikról.

Az OMV felügyelőbizottságának vizsgálatának is érdekes eredménye lett, amikor azt vizsgálták, hogy a korábban a Gazprommal együtt dolgozó német Wintershall Holdingtól érkező és az Északi Áramlat projektet erősen támogató Rainer Seele vezérigazgatónak milyen hatása volt a cég oroszokkal kötött üzleteire. Megvizsgálták azt is, hogy

miért költött az OMV 20 millió dollár értékű szponzori szerződést Putyin kedvenc labdarúgócsapatával, a szentpétervári Zenittel.

A vizsgálat után Seele lemondott, majd két hétre rá a Gazprom értesítette az OMV-t, hogy érdemben visszavágja a gázszállításait.

Látható, hogy hírszerzési és gazdasági téren is elég erős befolyással rendelkeznek az oroszok Közép-Európában. Azonban csak egy olyan ország van ezek közül, amelyik a legnagyobb orosz állami és magánvállalatokba delegálja a korábbi miniszterét és államfőit.

