Megnyugtató bejelentést tettek az ukránok: megoldódhat a háború egyik legnagyobb problémája

Dimitro Kuleba ukrán külügyminiszter szerint Ukrajna kész gabonát exportálni a nemzetközi piacra, és a szállítások feloldásáról szóló tárgyalások is végső szakaszban vannak.

Az Eurointegration.com-on olvasható információk alapján „Két lépésre vagyunk az Oroszországgal kötött megállapodástól. Az orosz állásponttal kapcsolatos biztonsági kérdéseket meg kell oldani. […] most minden Oroszországon múlik. Ha ők is így akarják, hamarosan megindul a gabonaexport”

A külügyminiszter szerint Kijev már csak egy okból változtathatja meg jelenleg álláspontját: „Meg akarják mutatni Afrika és Ázsia országainak, hogy meg akarják menteni őket az élelmiszerhiánytól. De az igazság az, hogy Oroszországot nem érdekli Ukrajna exportja, mert tudják, hogy ha exportálunk, akkor a nemzetközi piacokról kapunk bevételt, és ettől erősebbek leszünk"

Az ukrajnai gabonaexportról szóló tárgyalások a mai napon kezdődtek meg Isztanbulban, ukrán, orosz és török résztvevőkkel, az ENSZ felügyelete mellett.

Címlapkép: Ukrán gabonaszállító hajó Mariupol kikötőjében 2022 januárjában. A címlapkép illusztráció, forrása: Christopher Occhicone/Bloomberg via Getty Images