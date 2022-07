Súlyos videó szivárgott ki: albán fegyverkereskedő árulja az ukránoknak küldött amerikai páncéltörőket?

Az interneten kering egy rejtettkamerás videó, melyen állítólag az látható, hogy egy albán fegyverkereskedő egy régi Volkswagen hátuljából amerikai gyártmányú, ukránoknak szánt páncéltörő fegyvereket ad el a videót készítő beépített embernek. A felvétel hitelességét egyelőre nem lehet megerősíteni, de a videó egy nagyon is valós kockázatra hívja fel a figyelmet.

Több közösségi oldal is megosztott egy rejtettkamerás felvételt, melyen állítólag az látható, hogy egy albán fegyverkereskedő amerikai gyártmányú, eredetileg ukrán fegyveres erőknek szánt páncéltörő fegyvereket, rakétagránátvetőket ad el egy beépített riporternek.

A felvételen összesen öt darab tankelhárító fegyver látható, köztük egy igencsak valódinak látszó M136-os és egy Javelin páncéltörő fegyver is.

Azt nem tudni egyelőre, hogy a felvétel hol, mikor készült, sem azt, hogy ki készítette. Elképzelhető, hogy korrupt ukrán katonák adták el a fegyvereket a feketepiacra, ahogy az is, hogy az ukránoktól zsákmányolt fegyvereket láthatjuk, melyek donbaszi orosz szakadárokon keresztül kerültek a fegyverkereskedőkhöz. Az is lehet, hogy az egész videó megrendezett. A felvétel hitelességét ezen a ponton lehetetlen ellenőrizni, de a bemutatott kockázat nagyon is valós.

Mióta Oroszország nyíltan megtámadta Ukrajnát, több tízezer korszerű páncéltörő és légvédelmi fegyver jutott az országba, nem is beszélve a kézifegyverekről. Ukrajna nyugati támogatói az ukrán fegyveres erőket, Oroszország pedig a donbaszi szakadárokat fegyverezte fel szinte felfoghatatlan mennyiségű fegyverrel, haditechnikai eszközzel. Csak az Egyesült Államok több mint 20 ezer darab korszerű páncéltörő fegyvert küldött eddig az ukrán fegyveres erőknek és ez csak csepp a tengerben. Akárhogy is nézzük, lehetetlen nyomonkövetni, hogy ilyen sok fegyver pontosan kinek a kezében köt ki, milyen körülmények közt.

Ahogy a jugoszláv háború után, úgy most is megvan a kockázata annak, hogy a feketepiacon keresztül ezek a fegyverek más országokban kötnek ki. Minél inkább romlik a háború miatt az általános életszínvonal Ukrajnában, minél inkább elérhetetlenné válnak a hagyományos pénzszerzési források, minél kevesebb erőforrást tudnak az ukránok a nyugati határok védelmére fordítani, annál inkább növekszik majd ezeknek a tényezőknek a kockázata, melynek a környékbeli országok biztonsági stabilitására nézve is jelentős veszélye lehet. Most ráadásul nem csupán géppisztolyokról, Kalasnyikovokról, RPG-rakétagránátvetőkről van szó, hanem több tízezer irányított mobil páncéltörő- és vállról irányított légvédelmi rakétarendszerről is, melyek a legrosszabb esetben akár súlyos áldozatokkal járó terrorcselekmények kivitelezésére is használhatók.

Címlapkép: Javelin páncéltörő ukrán szolgálatban. A kép illusztráció. Forrás: John Moore/Getty Images