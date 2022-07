A Balatonnál leltek menedékre a háború elől menekülő ukrajnai zsidók

Egy többszáz fő befogadására alkalmas, teljesen a kóser zsidó előírásoknak is megfelelő tábor jött lére a Balaton mellett az EMIH és a magyar kormány támogatásával, amelyben ukrajnai haszid zsidók leltek menedékre.

Az EMIH (Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség) még áprilisban fordult a magyar kormányhoz az ukrajnai zsidó menekültek kóser elszállásolásával kapcsolatos javaslatával, amely pozitív fogadtatásra talált. A cél többszáz ukrán menekült számára egy speciális, kóser ellátásra alkalmas hely létrehozása volt, erre végül az évek óta üresen álló, 180 000 négyzetméteres balatonöszödi kormányüdülő bizonyult alkalmasnak, amint arról az EMIH MTI-nek eljuttatott közleményéből értesülni lehetett.

Mint arra nemrég megjelent interjújában Köves Slomó, az EMIH vezetője utalt, szervezete jó kapcsolatot ápol a magyar kormánnyal és Magyarország rendelkezik Európa egyik legnagyobb zsidó közösségével. Ez a két tény segítségére lehetett a projekt szervezésében és kivitelezésében.

EMIH - Magyar Zsidó Szövetség és az Ukrán Zsidó Hitközségek Szövetsége együtt felújította az üdülőt, amely egy potenciális bővítéssel, ideiglenes szállások hozzáadásával 664 ember ellátására is alkalmas lehet. Egy adománygyűjtés is kötődik a projekt finanszírozásához, amelyhez egy külön honlapot hoztak létre. Ukrajna számos zsidó közösségéből vannak itt menekültek, többek között Kijevből, Harkovból, Odesszából, Zaporozzsjából, Dnyipróból és Bergyanszkból is.

Sokan megszálltak már a táborban, jelentős részük tovább is utazott Izraelbe vagy az Egyesült Államokba, azonban vannak többen, akik még reménykednek benne, hogy vissza tudnak menni Ukrajnába.

Címlapkép: MTI Fotó/Mohai Balázs