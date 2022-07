Hatalmas robbanás, pusztító lángok, megint lecsapott az oroszokra a rettegett HIMARS-rendszer?

Úgy tűnik, az ukrán fegyveres erők ismét felrobbantottak az éjjel egy orosz lőszerraktárat, ezúttal Kadiivka (oroszul Sztahanov) térségében. Meg nem erősített források szerint ismét HIMARS-rendszerrel kivitelezték a támadást.

Egy donyeci orosz hírcsatorna tett közzé ma reggel egy felvételt, melyet Kadiivka térségében készítettek és egy lángoló lőszerraktár látható rajta. A térség régóta orosz ellenőrzés alatt van, ezért biztosra vehető, hogy ukrán támadás történt, a célpont pedig az orosz lőszerraktár volt.

As Putin unloads 70 years of Russian missle priduction into Ukrainian cities, Ukraine methodically destroys Russia's ammo stockpiles.Last night in occupied Kadiivka Stakhanov, Luhansk region. pic.twitter.com/XAZZrJElMW — Jay (in) July 15, 2022

A terület még ma reggel is lángolt, füstölt.

It is being reported that a ammunition depot in occupied (Stakhanov), region is on fire. #Russian — NEXTA (@nexta_tv) July 15, 2022

Meg nem erősített források szerint az ukránok egy amerikai M142 HIMARS rakétarendszerrel követték el a támadást. Több hasonló incidens is történt az elmúlt napokban: Sznizsnye, Nova Kahova és Sahtarszk térségében is robbantottak fel lőszerraktárakat ezekkel a nagy hatótávolságú, precíziós csapásmérő eszközökkel. Az ukránok jellemzően éjjel használják a HIMARS-eket, megnehezítve a rakétarendszerek észlelését.

Kadiivka alig 30-40 kilométerre van a frontvonaltól, így azért nem törvényszerű, hogy HIMARS-t használtak az ukránok, ezt a távolságot még más tüzérségi eszközök is le tudják küzdeni.

Update: nem megerősített, ukránpárti források szerint nem is az ukránok követték el a támadást, hanem Oroszország véletlenül saját magát bombázta le. Ez kevésbé valószínű továbbra is, hiszen rendkívül szerencsétlennek kell lenni ahhoz, hogy egy baráti tűz incidensben valaki a saját lőszerraktárát semmisítse meg. Az is lehet persze, hogy nem egy lőszerraktár, hanem valamilyen gyújtóbomba lángol a videón, de a másodlagos robbanásokból ítélve erre sem túl nagy az esély.

A címlapkép illusztráció, nem a lőszerraktár-robbanás látható rajta. Forrás: Getty Images