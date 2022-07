Igazán ritka orosz páncélvadászt videóztak le a Donbaszban

Levideóztak egy ritka, 9P157-2 „Krizantém” páncélvadászt a Donbaszban. A fegyverrendszer egy kristálytisztán nem látszó célpontot támad, vélhetően egy ukrán páncélozott jármű vagy valamilyen statikus objektum van a felvételen.

A fairly rare Russian 9P157-2 Khrizantema-S fires a 9M123 ATGM at a Ukrainian position in the east. pic.twitter.com/QqFvhwfezN