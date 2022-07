Putyin beveti a rettegett kéksapkás elitalakulatot, hogy letörjék Ukrajna ellentámadását

Az ukrán hadvezetés korábban azt közölte, hogy egymillió főt mozgósítva elsöprő ellentámadásra készülnek, hogy visszavegyék Herszont és az Azovi-tenger partszakaszát az oroszoktól.

Az orosz haderő látványosan készülődni kezdett egy esetleges ellentámadás elhárítására, tegnap prefab-bunkereket szállítottak Herszon város védelmének megerősítésére.

Ma arról érkeztek hírek, hogy az orosz haderő nagyszabású hadgyakorlatba kezdett deszantosok mozgósításával Herszon régióban, hogy felkészüljenek egy esetleges ukrán ellentámadás elhárításába. Oroszpárti források „4000 deszantosról” írnak, de ezt a számot lehetetlen megerősíteni.

VDV routine drill in anticipation of the Kherson counter offensive #12. 4000 VDV vs 1 000 000 UA, they like those odds. pic.twitter.com/vpBQmcmBxx