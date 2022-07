Cápatámadás-kisokos: így kerülheted el és ezeket teheted

Az elmúlt hetekben több halálos cápatámadás rázta meg a világot, köztük a nyaralni indulókat. Cikkünkben összegyűjtöttük a legfontosabb általános tudnivalókat, illetve az elmúlt évek észleléseit, adatait. A világtrendek és a listák mellett a hozzánk legközelebb eső Földközi-tenger, azon belül is az Adriai-tenger adatait és cápaészleléseit emeltük ki. Hány cápafaj él az Adriai-tengerben? Melyek a legveszélyesebb fajok? Mikor és hol észleltek utoljára cápát, jeleztek cápatámadást Horvátország partjainál? Mennyire számítanak biztonságosnak a horvát partok más tengerekhez képest? Mit tehetünk a cápatámadás elkerüléséért, illetve mit tehetünk egy cápatámadás során? Mutatjuk a szakértői vélemények összefoglalóját!

Cápatámadások 2021-ben

2021-ben világszerte 73 megerősített, nem provokált cápatámadás volt, amely megfelel a legutóbbi ötéves (2016-2020) átlagnak, amely évi 72 esetet jelent. A nem provokált esetek száma azonban jelentősen csökkent 2020-ban, amit a világjárványhoz kapcsolódó lezárásoknak tulajdonít az ISAF. Tavaly 11 cápával kapcsolatos haláleset történt, amelyek közül 9-et nem provokáltnak minősítettek. Ez a szám meghaladja az éves globális átlagot, amely évi öt nem provokált haláleset.

A hosszú távú tendenciákkal összhangban 2021-ben az Egyesült Államokban regisztrálták a legtöbb provokálatlan cápaharapást, 47 megerősített esetet. Ez 42%-kal magasabb, mint a 2020-ban az Egyesült Államokban történt 33 eset. A 47 eset a világon jegyzett összes eset 64%-át teszi ki. Ez növekedést jelent 2020-hoz képest, amikor a világméretű nem provokált harapások 58%-a történt az Egyesült Államok partjainál.

A cápatámadások számában Ausztrália követi az Amerikai Egyesült Államokat. A 12 provokálatlan ausztráliai eset alacsonyabb, mint a régió legutóbbi ötéves éves átlaga, amely 16 eset volt.

Brazíliában, Új-Zélandon és Dél-Afrikában 2021-ben három harapás és egy-egy halálos áldozat volt. Új-Kaledónia két esetet jelentett, mindkettő halálos kimenetelű volt. Egyetlen incidens történt Kanadában, Ecuadorban és Szent Kitts és Nevisben.

Melyik amerikai államban a leggyakoribbak a cápatámadások?

A cápaharapások számát tekintve Florida évtizedek óta a ranglista élén áll, és ez a tendencia 2021-ben is folytatódott. A 28 floridai eset az Egyesült Államok összes esetének 60%-át, világszerte pedig a nem provokált harapások 38%-át teszi ki. Ez összhangban van Florida legutóbbi ötéves éves átlagával, amely 25 esetet jelent.

Államonkénti bontásban a nem provokált harapások összesen Hawaii (6), Dél-Karolina (4), Észak-Karolina (3), Georgia (2), egyetlen eset Marylandben és három eset Kaliforniában, amelyek közül az egyik halálos kimenetelű volt.

Cápatámadások 2022-ben

Január óta összesen 39 cápatámadást jelentettek, amelyeknek hat ember esett áldozatául.

26 férfit és 13 nőt – köztük egy nyolcéves lányt – támadtak meg a tengeri ragadozók ebben az évben. A hat halálos kimenetelű támadásból két halálesetet Egyiptomban, egyet-egyet pedig Új-Dél Walesben, Mexikóban, Kolumbiában és Dél-Afrikában jelentettek.

Búvárketrec-baleset

nemrég szörnyű balesetben pusztult el Egy nagy fehér cápa, miután beszorult egy búvárketrecbe.

A félelmetes ragadozó a mexikói Guadalupe-sziget partjainál támadt a ketrecben lévő búvárokra, beszorult a fémrácsok közé, és olyan sérülést szenvedett, hogy 25 percig vérzett - írja a brit Mirror alapján a Daily Star.

Nem ez volt az első olyan eset, ami után felmerült a ketrecek cápákra jelentett veszélye, és 2018-ban Új-Zéland már teljesen betiltotta az ilyen búvárketreces merüléseket.

A Földközi-tenger cápaállománya

míg a világon több mint 500 cápafaj él, addig A Földközi tengerben 47 cápafaj található meg.

Közölük az öt legnagyobb cápafaj:

Az óriáscápa: A mérsékelt övezet minden egyes sós vizében előfordul, azonban a planktonokkal táplálkozó, akár 9-11 méteres faj az emberre nem veszélyes.

A mérsékelt övezet minden egyes sós vizében előfordul, azonban a planktonokkal táplálkozó, akár 9-11 méteres faj az emberre nem veszélyes. A nagy pörölycápa: Polipokkal, halakkal, illetve rájákkal táplálkozik, sőt más kalapácsfejűeket is fogyaszt. Méretei és fogai miatt nemcsak kannibalizmusra hajlamosnak, hanem emberre veszélyesnek is tekintik. Az 5-6 méteres állatnak azonban biztosan csak egy támadás tulajdonítható, azt is kiprovokálták, az ISAF támadásra hajlamos cápafajokat vizsgáló adatai szerint.

Polipokkal, halakkal, illetve rájákkal táplálkozik, sőt más kalapácsfejűeket is fogyaszt. Méretei és fogai miatt nemcsak kannibalizmusra hajlamosnak, hanem emberre veszélyesnek is tekintik. Az 5-6 méteres állatnak azonban biztosan csak egy támadás tulajdonítható, azt is kiprovokálták, az ISAF támadásra hajlamos cápafajokat vizsgáló adatai szerint. A sötétcápa: a Földközi-tenger nyugati részén honos a fekete-, vagy sötétcápa több mint három méteres, halakkal, tintahalakkal és más cápákkal táplálkozik. Általában mély vízben érzi jól magát, azonban egy-egy példány betévedhet sekélyebb területekre is és veszélyt jelenthet a fürdőzőkre.

a Földközi-tenger nyugati részén honos a fekete-, vagy sötétcápa több mint három méteres, halakkal, tintahalakkal és más cápákkal táplálkozik. Általában mély vízben érzi jól magát, azonban egy-egy példány betévedhet sekélyebb területekre is és veszélyt jelenthet a fürdőzőkre. A tigriscápa: a faj arányaiban nézve több halálos kimenetelű támadást tudhat magáénak, mint híres társa, a nagy fehércápa. A Földközi-tengerben a homoki tigriscápa honos, ami nagyrészt ragaszkodik a halakhoz, a fiatal cápákhoz, a rájákhoz és a tintahalakhoz. A parthoz közelebbi térségeket kedveli, viszont gyakran csak éjszaka vadászik, így a legnagyobb veszélyt az éjszakai fürdőzőkre jelentheti.

a faj arányaiban nézve több halálos kimenetelű támadást tudhat magáénak, mint híres társa, a nagy fehércápa. A Földközi-tengerben a homoki tigriscápa honos, ami nagyrészt ragaszkodik a halakhoz, a fiatal cápákhoz, a rájákhoz és a tintahalakhoz. A parthoz közelebbi térségeket kedveli, viszont gyakran csak éjszaka vadászik, így a legnagyobb veszélyt az éjszakai fürdőzőkre jelentheti. A nagy fehércápa: Ez a faj felelős a legtöbb embert ért támadásért, bár a többségük nem halálos.

Az Adriai-tenger cápaállománya

A hivatalos taxonómiai listán összesen 28 cápafaj szerepel, de a kutatók az utóbbi években összesen 34 cápafajról állapították meg, hogy állandó lakói az Apennini- és Balkán-félsziget által határolt tengernek – idézte nemrég az angol nyelvű horvát sajtó Alen Soldót, a Spliti Egyetem tengerbiológus-professzorát.

A legismertebb és a legveszélyesebb a nagy fehér cápa, a legnagyobb pedig plankton-szűrögető életmódot folytató óriáscápa, amely akár 9-11 méteres maximális testhosszal is rendelkezhet.

A nemzetközi hírű kutató állítása szerint ennek ellenére az Adrián nem kell tartani az elmúlt hetek dél-afrikai, kaliforniai és egyiptomi támadásaihoz hasonló találkozásoktól - szemlézte a quibit.

A horvát Adriai-tenger sokkal biztonságosabb, mint más tengerek

- mondta a professzor.

Bár az 1970-es évekig az észak-adriai térség számított a mediterrán nagy fehér cápák második legfontosabb előfordulási területének, ezután három évtizeden át úgy tűnt, hogy az Adriai-tengerből eltűntek az ott korábban viszonylag rendszeresen észlelt nagytestű cápafajok. Ennek oka az volt, hogy az 1970-es években tetőzött a mediterrán vizek katasztrofális elszennyeződése, ami komoly ökológiai válságot okozott a Földközi-tenger élővilágában.

Elter Tamás tengerkutatási-szakíró szerint az egyre szigorúbb környezet - és természetvédelmi előírások, valamint a halászati kvóták rendszeres felülvizsgálata jótékony hatást gyakorolt mind a vízminőség javulására, mind pedig az ökológiai egyensúly regenerálódására.

Nagy fehér cápa Horvátország partjainál

Az Adriai-tengerben is honos nagy fehér a maga 6,5 méteres maximális testhosszával a legnagyobb adriai és egyben mediterrán húsevő cápa, amelyet a világ tengereit figyelő Shark Research Institute (SRI) szerint összesen kilencven alkalommal észleltek az elmúlt másfél évszázadban.

Ahogyan fentebb írtuk, az 1970-es évek közepétől a nagytestű fajok hosszú időre eltűntek az Adriai-tengerből. A 20. század utolsó halálos kimenetelű adriai cápatámadása 1974. augusztus 10-én történt Omis mellett. Az áldozat a nyugatnémet állampolgárságú Rolf Schneider volt, aki légzőcsővel búvárkodott a part közelében, mikor egy nagyjából 5 méteres fehér cápa támadt rá.

Az adriai cápatámadásokkal kapcsolatban Alessandro De Maddalena olasz tengerbiológus, nagyfehércápa-kutató 2000-ben publikált tanulmányában fejtette ki, hogy az Adriai-tengeren a XIX. század közepétől 83 hitelesített nagyfehércápa-észlelés történt, összesen 86 állatra vonatkozóan.

A regiszterekben 9 ember elleni fehércápa-támadás található, ezekből hét volt halálos kimenetelű; csónakok ellen pedig négy esetben indítottak támadást az állatok.

De Maddalena, aki Milánói Egyetem tengerbiológia professzora, és a földközi-tengeri nagy fehér cápák nemzetközileg elismert szaktudósa a Natura portálnak adott nyilatkozatában megerősítette, hogy a nagy fehér cápák nem az Atlanti-óceánról időnként betérő vendégnek, hanem a mediterrán tengeri élővilág honos fajának számítanak, hiszen az első tudományos leírásuk is innen származik.

A fehér cápa újabb észlelésére 2003-ban került sor, amikor ebben az évben június 24-én tonhalhalászok hálójába akadt egy 5 méter 80 cm hosszúságú nőstény, a horvátországi Jabuka sziget közelében.

Ez volt az első jele annak, hogy a faj három évtized után ismét megjelent az Adrián.

Öt évvel később, 2008. október 7-én a Splithez közeli Vis sziget partjainál a három társával együtt szigonypuskával vadászó 43 éves Demjan Pecek-re támadt egy 4 méter hosszúságúra becsült nagy fehér cápa. A támadás a parttól 20-30 méterre, 5 méteres vízmélységben történt. Az áldozat túlélte a támadást, a spliti kórházban végrehajtott életmentő műtét közben a lábsérüléséből egy beletört fogat operáltak ki, amely alapján a Spliti Oceanográfiai és Halászati Intézet tengerbiológusa, Alen Soldo kijelentette, hogy a támadó egy kifejlett nagy fehér volt.

Az Adriai-tengeren ez volt az utolsó cápatámadás.

Adriai cápatámadás magyar áldozata

Az áldozatok között pedig egy magyar nő is szerepel, aki 1934 augusztus 21-én Susak szigeténél, a Margarina-zátony mellett úszott.

A 18 éves Novák Ágnes nem a lekerített helyen úszott, hanem átmászva egy tonhalcsapdán, a strand mellett ment a vízbe, ami tovább növelte a kockázatot. A helyi lányt a szemtanúk szerint egy 6-6,5 méter hosszú nagy fehér cápa ragadta magával.

Két nap múlva a Fiumei-öbölben egy hasonló méretű példányt észleltek a halászok, majd augusztus 30-án megint csak egy 6-6,5 méter hosszú nagy fehér cápa támadt rá a parttól 50-70 méterre tempózó férfira.

Majd a 2000-es évek elején is találkoztak fehér cápákkal: 2008-ban, több mint harminc év elteltével ismét cápatámadás történt. A dalmáciai Vis szigetén, a parttól mindössze húsz méterre egy halakra vadászó szlovén búvárt ért támadás. A cápa lábon harapta, de szerencsére a spliti kórházban megmentették az életét.

Az Adriai-tenger lesz a nagy fehér cápák szaporodási területe?

Alessandro De Maddalena szerint az Adriai-tenger lehet a nagy fehér cápák egyik szaporodási területe, amelyre néhány újszülött egyed észlelése után jöttek rá Montenegró és Dalmácia térségéből.

Makócápa Horvátország partjainál?

Egy 2019-es észlelés, ami Makarskánál történt, fontos mérföldkőnek tekinthető. A június 10-én hajófedélzetről készített videón jól látható volt a közvetlenül a felszín alatt és a parthoz közel sikló ragadozó sziluettje.

A Spliti Oceanográfiai és Halászati Intézet munkatársa a zágrábi Index hírportálnak azt nyilatkozta, hogy a felvétel analízise alapján álláspontja szerint egy fiatal rövid uszonyú makócápát örökítettek meg, márpedig ezt a fajt utoljára a 19. században észlelték az Adria keleti partvidékén.

A makó kifejezetten melegvízi faj, a trópusi és szubtrópusi vizeket preferálja, villámsebes ragadozó, a leggyorsabban úszó cápafaj, amely rövidtávon képes akár 70-90 km/órás sebességre is felgyorsulni. A kifejlett példányok átlagos testhossza 2,8 és 4 méter közötti, az eddig ismert legnagyobb példány teljes testhossza elérte az 5 métert. Nagytestű prédaállatokat, tonhalat, makrélaféléket, más kisebb cápákat és tengeri emlősöket zsákmányol, és potenciálisan az emberre is veszélyes.

A támadási statisztikák rangsorában nincs benne az élbolyban, de ez sokkal inkább az életmódjára, mintsem az ártalmatlanságára vezethető vissza. A makó úgynevezett pelágikus, azaz nyílttengeri faj, amelynek a partoktól távoli vizek jelentik a valódi otthonát, és ezért fordul elő csak nagyon ritkán, hogy ember akadjon az útjába - írta Elter Tamás.

A röviduszonyú makócápa a Földközi-tengerben is honos fajnak számít, elsősorban a mediterrán medence legmelegebb területén, a keleti, vagy levantei nagymedencében, ahol a téli hőmérsékleti minimum idején sem csökken a vízhőmérséklet 17 Celsius fok alá. A makó elkerüli a 16 foknál hűvösebb vizeket, az Adriai-tenger pedig oceanográfiai sajátosságai miatt a Földközi-tenger hűvösebb részének számít.

Trópusi fajok az Adriai tengerben

Az oceanográfiai mérések azt mutatják, hogy az Adriai-tenger átlaghőmérséklete is emelkedni kezdett. A nyári felszíni értékek nem egyszer megközelítették a trópusi vizek hőmérsékleti értékeit, a melegedő víztömeg pedig megnyitja az utat a melegkedvelő fajok betelepülése előtt.

Az 1950-es évektől kezdve – amikor az egyiptomi Iszmailijánál lecsapolták a Szuezi-csatornát keresztező erősen sós mocsarakat – akadálytalanná vált a trópusi indopacifikus fajok bevándorlása a Vörös-tengerből a mediterrán medencébe.

Eddig egyetlen trópusi cápafaj, a feketefoltos szirticápa szaporodott el igen nagy mértékben a Földközi-tenger levantei nagymedencéjében, amely Izraeltől egészen Dél-Törökországig mindenütt előfordul a keleti mediterráneumban.

Tigriscápa az Adrián?

2019-ben horvát horgászoknak egy eddig csak a trópusokon ismert és igen veszedelmesnek számító fajt, a tigriscápát sikerült megfigyelniük, amiről videofelvételt is készítettek. A videón kevésbé látszik jól az állat sziluettje, de ami bizonyosan megállapíthatóa felvételből, hogy egy nagy testű, a Carcharinidae családhoz tartozó faj, aminek egyébként a tigriscápa a legnagyobb tagja.

Elter Tamás szerint az intenzíven zajló lessepsi–invázió, vagyis a Vörös-tengerből történő bevándorlás, valamint a Földközi-tenger vizének lassú, de állandósult felmelegedése egyáltalán nem teszi kizárttá, hogy a mediterrán vizeken felbukkanjon és megtelepedjen a nagy fehér után második legveszedelmesebbnek tartott tigriscápa is.

Horvátországi cápaészlelés 2022-ben

Nemrég a horvátországi Pirovac település partjainál észleltek cápát, és a ragadozóról videót is készítettek, amelyet egy helyi vállalat Facebook-oldala tett közzé.

Bár a videó alapján nem lehet biztosan megmondani, a szakemberek szerint a mozgásából ítélve egy kékcápa látható a felvételen. Ritkán fordul elő, hogy a kékcápa közel merészkedik a parthoz, ha mégis megteszi, akkor vagy élelmet keres, vagy a parazitáktól igyekszik megszabadulni.

A kifejlett nőstény kékcápa 2,5-3 méter hosszú, a hím csak 1,8-2,5 méter. Ragadozó, nagyobb halakat, kalmárokat, rákokat, teknősöket, fókákat és delfineket fogyaszt. Az emberre is veszélyes lehet, de ritkán támad rá.

Törökországi cápaészlelés 2022-ben?

Nemrég több sajtóorgánum is arról számolt be, hogy a délnyugat-törökországi Marmaris partjainál tűnt fel egy cápa.

De van egy csavar a történetben, a török tisztviselők megerősítették, hogy nem is cápa volt - számolt be a brit Metro. Állításuk szerint a nyilvános strandon látott és cápának hitt hal egy mediterrán csőrös csuka volt.

Az eset körüli fokozott figyelmet növelte, hogy nem sokkal azután történt, hogy Egyiptomban 600 méteren belül két nő halt meg két különböző cápatámadásban. A hatóságok több strandot is lezártak a Vörös-tenger partján, Hurghada mellett.

Cápa Görögországban

Június végén a görögországi Paxoszon láttak cápát a turisták.

A szemtanúk szerint az Erimitosz strandon egy kékcápát láttak, amely ugyan a nyílt tengeren él, gyakran egészen a partig elúszik.

Az adatok szerint 1580 és 2013 között kékcápa mindössze 13 alkalommal támadott meg embert, négy támadás végződött halállal - számolt be az esetről a délvidéki Szabad Magyar Szó.

Egyiptomi cápatámadás 2022-ben

Ahogyan arról beszámoltunk, nemrég cápatámadás oltotta ki egy osztrák és egy román nő életét Hurghada közelében. Egyiptom Vörös-tengeri üdülőhelyei, köztük Hurghada és Sarm es-Sejk népszerűek az európai turisták körében.

Egy internetre felkerült videó szerint, ami egy mólóról készült, a cápa a parthoz viszonylag közel támadta meg az osztrák nőt. A partszakaszt, ahol a baleset történt, a Vörös-tengeri tartomány kormányzójának hivatala által kiadott dokumentum szerint a hatóságok három napra lezárták, és megtiltottak minden "tengeri tevékenységet", beleértve a búvárkodást, a szörfözést és a sárkányhajózást.

Ezt követően történt az újabb halálos támadás, aznap, kb. 600 méterre a másik tragikus esettől. Az egyiptomi média szerint a román állampolgárságú nőre egy makócápa támadott, ami akár négy méteresre is megnőhet. Egy makócápa 590 kilogramm súlyt is elérhet és óránként 70 kilométeres sebességgel képes úszni.

A digi24.ro az egyiptomi nyomozó hatóságok jelentése alapján arról számolt be, hogy ugyanaz a cápa sebesített meg halálosan egy-egy román és osztrák turistát július elsején a népszerű Hurghada közelében, Szahl Hasis település partjainál.

A támadások után bejelentették, hogy szigorításokat vezet be Egyiptom helyi kormányzója az ország Vörös-tengeri partvidékén, ahol az utóbbi időben két, külföldi turista halálát is okozó cápatámadás történt – írta a Daily Star. Első körben megtiltanak minden tengeri tevékenységet a térségben, beleértve a búvárkodást és a halászatot is, emellett azt is eldöntötték, hogy a Vörös-tenger partjainál lévő valamennyi szállodának elegendő számú, a szükséges tanfolyamokkal és bizonyítványokkal rendelkező, képzett vízimentőt kell alkalmaznia.

A cápatámadások az utóbbi években viszonylag ritkák voltak Egyiptom Vörös-tengeri partvidékén. 2020-ban egy fiatal ukrán fiú karját, egy egyiptomi idegenvezető pedig lábát vesztette el egy cápatámadásban. 2010-ben cápatámadás ölt meg egy európai turistát és további cápatámadásokban sérült meg több turista a Hurghadával szemben fekvő Sarm es-Sejknél.

Makócápa Spanyolországban?

A brit Sun számolt be arról, hogy az akár 69 kilométeres óránkénti sebességre is képes makócápát észleltek a spanyolországi Barraf partjainál. Az RTL által szemlézett lap szerint ez az első eset, hogy egy olyan cápát regisztráltak itt, ami a vízből 4,5 méteres magasra is képes kiugrani.

Az állatról múlt héten készítettek képeket a Cetacean Association nevű civil szervezet expedícióján. A körülbelül két méter hosszú makócápa látszólag nyugodtan úszott, és nem tűnt sérültnek. David Jara víz alatti fotós, aki Carlos Molina mellett készítette a képeket, a spanyol El Paisnak úgy nyilatkozott:

Egy nagy fekete, mozgó árnyékot láttunk. Kicsit össze voltunk zavarodva. De hirtelen megláttunk valamit, ami kiállt a tengerből.

A csapat először nem tudta, milyen fajról van szó, de később makócápaként azonosították az állatot.

A szervezet szerint az elmúlt tíz év expedíciói során még soha nem találkoztak makócápával a tengerparton. Claudio Barría tengerbiológus megerősítette:

Nincs feljegyzésem arról, hogy a spanyol Földközi-tengerben a víz alatt készítettek volna videót egy röviduszonyú makóról.

Hogyan kerüld el a cápatámadást?

Richard Peirce, a cápaszakértő és a brit székhelyű Shark Trust jótékonysági szervezet korábbi elnöke szerint azonban számos lépést megtehetünk annak érdekében, hogy növeljük túlélési esélyeinket egy (igen valószínűtlen) támadás során - írta a CNN.

A folyótorkolatok nem feltétlenül a legjobb helyek az úszáshoz. Peirce azt ajánlja, hogy kerüljük a torkolatokat, különösen ott, ahol bikacápák vannak - ezek a nagy fehér cápák és a tigriscápák mellett a legnagyobb valószínűséggel támadnak emberre. Kerüld el a halászhajókat. Mielőtt a tengerbe ugranál, nézz körül a horizonton - mit látsz? Ha halászhajókat lát, Peirce szerint "felejtsd el". Kerüld el a rossz látási viszonyokat, mert egy cápa összetéveszthet. A kora reggeli vagy késő esti úszás szép lehet, de ilyenkor van a legnagyobb esélye egy cápatámadásnak is. A cápatámadások nagy része téves azonosításból adódik - mondja Peirce. Ne vérezz - vagy pisilj - a vízbe! Peirce szerint a cápáknak rendkívüli szaglásuk van, és egy csepp vért több százmillió egység vízben is képesek felismerni. Peirce szerint a vér jelzi, hogy van valami táplálék, és vonzhatja a cápákat, "de gyakran nem veszik észre, hogy a vizeletnek pontosan ugyanez a hatása. És ha egész nap egy szörfdeszkán ülsz a vízben, akkor egész nap a búvárruhádon keresztül pisilsz". A szakértő szerint a menstruáló nőknek a strandon kellene maradniuk - és azoknak, akik úszás közben megvágják magukat, ki kellene jönniük a vízből.

Mit tehetsz cápatámadásnál?

Ne pánikolj. Ne kezdj el fröcskölni - ezzel csak felizgatod, felbuzdítod és ösztönzöd a cápa érdeklődését. Az embereknek, majmoknak, kutyáknak és macskáknak is vannak mancsai és kezei. Ha fel akarunk fedezni valamit, felkapjuk, és megérintjük, megtapogatjuk, az orrunkhoz szorítjuk. A cápának nincsenek mancsai vagy kezei, így ha fel akar fedezni valamit, az egyetlen lehetősége, hogy a szájába vegye - hangsúlyozza Peirce. Ezért van az, hogy gyakran kapunk olyan felderítő harapásokat, amelyek nem vezetnek halálhoz, sőt néha még csak súlyos sérülést sem okoznak. Ha úszol és csapkodsz, szinte felkéred a cápát arra, hogy jöjjön és adjon egy felderítő vagy támadó harapást. Tartsd a szemkontaktust. Miközben a cápa körülötted úszik, forgasd a fejed, és próbáld meg fenntartani a szemkontaktust. A cápák lesből támadó ragadozók, ezért jobb, ha egész idő alatt megfordulsz és szembefordulsz vele, miközben köröz körülötted - magyarázza Peirce. Maradj nagy... vagy legyél kicsi. Itt kezd bonyolódni a helyzet. Ha egy cápa egyértelműen támadó üzemmódban van, Peirce szerint a lehető legnagyobbra kell nőnöd a vízben: Minél nagyobb vagy a vízben, annál több tiszteletet kapsz. Ha azonban úgy tűnik, hogy a cápa egyszerűen csak át akar menni, Peirce azt tanácsolja, hogy gömbölyödjünk össze. Ha a cápa úgy tekint rád, mint versenytársra a táplálékforrásáért, ez lehet az egyik oka annak, hogy megtámad - magyarázza. Ha nem akarnám, hogy egy nagy fehér cápa vetélytársnak tekintsen - és ha nem mutatna hatalmas érdeklődést irántam -, akkor valójában összegömbölyödnék, hogy még kevesebb érdeklődést mutasson irántam. Ne játssz halottat. Ez nem medve, hanem cápa. Ha egy agresszív találkozásba kerülsz, üss, rúgj és bökj az érzékeny pontokra - de vigyázz, hova célzol. Mindenki arról beszél, hogy orrba kell vágni egy cápát. Ez rendben van, de ne feledd, hogy az orr alatt van a száj - mondja Peirce. Ez egy mozgó dolog a vízben, és te sem maradsz mozdulatlanul, ezért nem akarod azt elérni, hogy ténylegesen a szájára vagy annak közelébe üss. Egy jó találat a kopoltyúkra is megteszi a hatását: A kopoltyúk nagyon érzékenyek - nem rossz ötlet, ha egy cápát kopoltyún ütünk. Van nálad valami? Ha igen, alakítsd át fegyverré. Ha búvár vagy, akinek víz alatti kamerája van, használd azt, ha búvárkodsz, tépd le a búvárszárnyadat, és bökd meg vele a cápát. Zárd le a szögeket. Ha búvár vagy, és bajba kerülsz, próbálj meg olyan helyzetbe kerülni, ahol a cápa nem tud a hátad mögé úszni - mondja Peirce. Tartsd a hátad valamihez, például egy korallzátonyhoz. Akkor csak egy irányba kell nézned. Például hátulról védve vagy, és ez lehetővé teszi, hogy a cápát szemmel tartsd magad előtt, és esetleg lassan felússz a zátony tetejére, ahol a csónakod van. Lassan hátrálj. Ez visszautal az első pontra: a lehető legkevesebb vizet kiszorítva - azaz nem csapkodva és fröcskölve - fokozatosan ússz hátrafelé a cápától a part felé.

Meg kell próbálnod szemmel tartani az állatot, és nagyon lassan, óvatosan próbálj meg hátrafelé úszni, és sekély vízbe kerülni. Ismétlem, óvatosnak kell lenni - a nagy cápák nagyon sekély vízben is képesek támadni.

A fentiek elvégzése bizonyos mértékig segíthet, de Peirce szerint kicsi a valószínűsége annak, hogy sérülés nélkül megússzuk egy nagy cápa támadását.

Ha egy fehér cápa teljes támadó üzemmódban van, akkor nem sok mindent tudsz majd tenni

- zárta a szakértő.

