Folytatódik az orosz támadás a Donbaszban, Kijevben magas rangú vezetőket váltottak le - Háborús híreink hétfőn

Oroszország nemrég hivatalosan is csődöt jelentett, nem tudta fizetni dollárban keletkezett kötelezettségeit. A helyzet érdekessége, hogy az oroszoknak rendelkezésére állt a szükségesnél bőven nagyobb dollárlikviditás, hajlandóak is lettek volna törleszteni, de az amerikai szankciók miatt erre nem voltak képesek. A több mint 100 év után bekövetkező csőd lemoshatatlan szégyenfoltot hagy az ország gazdaságtörténelmén, de nem ez a legfőbb dolog, amiért az orosz pénzügyminisztériumi dolgozókat most álmatlan éjszakák gyötrik. A nyugati szankciók miatt bekövetkező méretes GDP-visszaesés jelentősen rontja ugyanis a kormányzat lehetőségeit, a friss adatokból pedig az látszik, hogy az első negyedéves nagy többlet után már a költségvetés középtávú kilátásai is kifejezetten borúsak.