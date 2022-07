Drámai felvételek: tűz ütött ki Londontól keletre, megdőlt az Egyesült Királyság mindenkori melegrekordja

Kedden a londoni Heathrow repülőtéren 40,2 Celsius-fokot mértek, ezzel megdőlt az Egyesült Királyság mindenkori melegrekordja - közölte a brit meteorológiai intézet kedden.

Nagy-Britannia eddigi legmagasabb hőmérsékletét három évvel ezelőtt jegyezték, ekkor 38,7 fokot mértek Cambridge-ben.

A szigetországban már múlt héten figyelmeztettek a szokatlan időjárásra, a hatóságok hétfőre és keddre - a szigetország történelmében először - a legmagasabb szintű riasztást adták ki a rendkívüli hőség miatt.

Több vasúti vállalat is felszólította az utasokat, hogy amennyiben tehetik, mellőzzék a vonatokkal történő utazást, mert a vasúti sínek eldeformálódása könnyen okozhat balesetet. Az észak-angliai Yorkshire megyében áramkimaradásokról tájékoztattak, több helyen forgalomkorlátozásokat vezettek be, több szolgáltatónál ugyanis aggodalmat keltett, hogy az utak és a kiépített vonalak nincsenek felkészítve az efféle időjárásra.

A londoni British Museum bejelentette, hogy a szokottnál korábban zár be kedden, az épület belső udvarát ugyanis üvegtető borítja, emiatt egyre növekszik a hőmérséklet az épületben.

A legfelsőbb bíróság épületét kedden bezárták a látogatók elől, miután gond akadt a légkondicionálással. A londoni Luton reptéren hétfőn több órára lezárták a kifutópályát, mert az a hőség következtében megsérült.

Nagy-Britanniában a legtöbb középületben - irodákban, kórházakban, látógatóközpontokban - nincsen légkondicionáló berendezés, a szigetország mérsékelt, csapadékos éghajlatában ugyanis ritkán lépi át a harmincfokos hőmérsékletet a meleg.

A hőség erdőtüzeket is okozott, csak London körzetében tíz tűzfészekről számoltak be. A legsúlyosabb tűz a Londontól keletre fekvő Wenningtonban ütött ki, ahol több házra is átterjedt, több családot ki kellett menekíteni.

Száz tűzoltó küzdött a lángokkal. Személyi sérülésről egyelőre nem számoltak be.

Címlapkép forrása: Leon Neal/Getty Images