A legfőbb iráni vezető megtalálta az ukrajnai háború indokát

Hamenei a találkozót követően a Twitteren indokolta meg, hogy szerinte miért volt szükség arra, hogy Oroszország háborút indítson Ukrajna ellen:

A háború ellenséges, kemény dolog, és az Iszlám Köztársaság soha nem szereti, ha az egyszerű embereket háborúk sújtják. Ukrajna kérdésében azonban, ha Oroszország nem kezdeményezte volna a fellépést, a másik fél indított volna háborút.

Posztja alá kommentelve az ajatollah folytatta:

A NATO veszélyes képződmény. A Nyugat totálisan ellenez egy erős, független Oroszországot. Ha szabad az út a NATO előtt, nem ismer határokat. Ha nem állították volna meg Ukrajnában, később hasonló háborút indított volna a Krímben

– foglalta össze gondolatait a vallási vezető.

War is a hostile, harsh matter & the Islamic Republic never favors seeing ordinary people afflicted by wars. However, in the issue of , had Russia not initiated taking action, the other side would have started a war. #Ukraine