Draghi nemzeti egységkormány élén folytatná a kormányzást

Kormányprogramot vázolt fel szerdán a következő hónapokra Mario Draghi olasz miniszterelnök a parlament felsőházában mondott beszédében, amelyben a nemzeti egységkormány folytatását szorgalmazta a pártok közötti új bizalmi szövetséggel.

Mario Draghi közel negyvenperces felszólalása végén kijelentette, hogy a parlamenti pártoknak nem neki, hanem az olaszoknak kell választ adni arra, készek-e a 2021 februárjában létrehozott nemzeti egységkormány folytatására.

Hozzátette, hogy

a folytatáshoz újra kell építeni a politikai erők közötti bizalmi paktumot, miután az Öt Csillag Mozgalom (M5S) július 13-án megvonta a kormány iránti bizalmat.

Az M5S döntése – vélte Draghi – felborította azt a nemzeti egységet, amelyen a kormány munkája alapult. Emlékeztetett, hogy a Draghi-kormány a legsürgősebb és halaszthatatlan problémák, vagyis az egészségügyi, gazdasági és társadalmi vészhelyzet megoldására született.

Olaszországnak a pártok részéről nem látszólagos bizalomra van szüksége, amely elpárolog a kényelmetlen intézkedésekkel szemben

– hangoztatta Draghi. Azt kérdezte a pártoktól, készen állnak-e az erőfeszítés folytatására, amelyet még a kormány első hónapjaiban tettek, és amely azóta erejét vesztette. Hozzátette, hogy a politikának komoly választ kell adnia az olaszok egyre növekvő aggodalmaira.

Mario Draghi kormányának eddigi eredményeit és jövőbeli terveit vázolta fel, hangsúlyozva, hogy elsőrendűnek a pandémia utáni gazdasági helyreállítási források felhasználási programjának elindítását tartja. Elmondta, hogy Olaszország eddig 45,9 milliárd euróban részesült, és a következő hetekben további 21 milliárdot utal az Európai Unió Rómának ötvenöt gazdasági projektre.

Draghi igazságügyi, nyugdíj- és adóreformot szorgalmazott. Bejelentette, hogy 2024-ig meg akarják szüntetni Olaszország függőségét az orosz gáztól, amely február óta a korábbi negyven százalékról huszonöt százalékra süllyedt.

A kormányfő az M5S követeléseire utalva bejelentette, hogy támogatja az európai minimálbér bevezetését. Az M5S által bevezetett állampolgári jövedelemnek azonban az átalakítását sürgette.

Ukrajna felfegyverzéséről – amit az M5S ellenez – azt mondta, ez az egyetlen mód az ukrajnaiak védekezésének biztosítására.

Mario Draghi kormánya európai elkötelezettségét hangsúlyozta, és megemlítette, hogy vele Róma támogatni kívánja az unió költségvetési reformjait és szorgalmazza a közös európai védelmi rendszert is.

A miniszterelnök felszólalását a frakciók válaszai követik, utána a kormányfő reakciója várható, a szenátusi voksolás pedig az esti órákban kezdődik.

Mario Draghi, aki korábban az Európai Központi Bank (EKB) elnöke is volt, július 14-én nyújtotta be lemondását az államfőnek, miután az M5S a kormány energiacsomagjáról tartott parlamenti szavazásán kivonult az ülésteremből. Az államfő nem fogadta el a lemondását, és arra kérte őt, hogy a parlamentben mérje fel az erőviszonyokat a kormányzás folytatásához. Draghi az M5S nélkül is elegendő többséggel bír a parlament mindkét házában, de a jelenlegi válsághelyzet gyakorlatilag pontot tett a közgazdász kormányfő vezette széles kormánykoalíció végére.

Címlapkép: Mario Draghi olasz miniszterelnök beszédet mond a parlamenti felsőház ülésén Rómában 2022. július 20-án, a kormányfőről tartandó bizalmi szavazás napján. Draghi felszólalásában új bizalmi paktumot kért a parlamenti pártoktól a kormányzás folytatására. MTI/EPA/ANSA/Fabio Frustaci