Új gazdasági együttműködés robbanhat be a Közel-Keleten - Nem várt helyről jöhet a gázválság megoldása?

A világ elsősorban az orosz-ukrán konfliktus szemüvegén keresztül figyeli manapság a Közel-Kelet eseményeit: az összeomló libanoni gazdaság, a káoszba fulladó Irak, az Izraellel egyre jobb kapcsolatokat ápoló Öböl-menti országok, vagy az amerikai, orosz, esetleg francia elnökök regionális tevékenységei. Ezek mellett azonban egyre fontosabbak a régión belüli országok közötti együttműködések, amelyeknek messze túlmutatnak a Közel-Keleten, elsősorban a fölgázellátás miatt erősen érintik Európát is. Ezeknek a kulcsfontosságú gazdasági együttműködéseknek kiemelt központja lehet Egyiptom.

A közel-keleti új regionális együttműködések elsősorban Egyiptom körül csoportosulnak. Egyiptom egy gazdasági válság közepén van, amelyet az ukrajnai orosz invázió miatt magas infláció és élelmiszerhiány jellemez. Az ország júniusban 500 millió dollár hitelt kapott a Világbanktól az élelmiszerbiztonságának garantálása végett.

A krízisek sora által sújtott Egyiptom már tavasszal bejelentette, hogy tíz, eddig állami tulajdonban lévő jelentős vállalat tőzsdére fog kerülni az idei évben. A kormány célja ezzel, hogy külföldi befektetőket és tőkét vonzzon be a gazdaságba.

Az Öböl-menti államok az utóbbi időben jelentős érdeklődést mutattak egyiptomi cégek iránt:

Egy Abu-Dzabi székhelyű kikötőüzemeltető cég részesedést szerzett két egyiptomi kikötőkkel kapcsolatos fontos állami vállalatban.

A múlt hónapban Egyiptom és Szaúd-Arábia 7,7 milliárd dollár értékű gazdasági megállapodást írt alá.

Katar márciusban szintén ígéretet tett arra, hogy 5 milliárd dollárt fektet be Egyiptomban.

Sótalanítás Egyiptomban és Irakban

Egyiptom és Irak vízellátása szempontjából kiemelkedő fontossággal rendelkezik egyrészt a főleg Etiópia felől a Níluson, másrészt a döntő többségében Törökországon, de részben Szírián és Iránon átfolyó Tigris és Eufrátesz. Az elmúlt évtizedekben azonban a folyók felsőbb folyásánál fokozatosan egyre több és nagyobb gátakat kezdtek építeni a szomszédos országok, amelyek már önmagukban is jelentős veszélyt jelentettek a mezőgazdasági termelés és a vízellátás szempontjából, azonban a globális felmelegedés csak fokozta ezt a helyzetet.

Egyiptom és Etiópia konfliktusa az utóbbi által épített, a Nagy Etióp Újjászületés Gátjaként (GERD – Grand Ethiopian Renaissance Dam) ismert duzzasztógát kapcsán már évek óta magas fokon izzik, azonban miután a gát 2022. február 20-án megkezdte az energiatermelést, új szintre lépett. A gáttal kapcsolatos fő probléma, hogy drasztikusan csökkentené Egyiptom vízellátását, amely szinte kizárólag a Níluson érkező vízre támaszkodik. Bár Egyiptom tárgyalásos úton is megpróbál érvényt szerezni az érdekeinek, a potenciális sikertelenséget figyelembe véve más megoldások iránt is kell néznie.

A Nílus gátjai (Forrás: Wikimedia Commons)

Egyiptom a helyzet orvoslására az Öböl-menti államokkal is egyeztetéseket is folytat, igyekszik őket megnyerni a saját ügyének. Az egyiptomi és arab lépések nem feltétlenül csak a GERD-del kapcsolatos egységes álláspont kialakítására korlátozódhatnak, hiszen átfogóbb kérdésekre is kiterjedhetnek, beleértve az arab élelmezésbiztonságot, az energiát, valamint a szudáni válságot és az Afrika szarván kialakult konfliktusokat.

Egyiptomban jelenleg 82 sótalanító üzem működik, amelyek teljes vízkapacitása napi 917 000 köbméter. A 14 új üzem létesítésével a teljes vízkapacitás napi 1,4 millió köbméterre emelkedne. Mindazonáltal ez a típusú édesvíz forrás csak ivóvízként használható, az előállítás drágasága miatt a mezőgazdasági öntözés kapcsán nem jelent megoldást. Ezen túlmenően a döntő többségében 2014 óta kiépített sótalanító struktúra sem a meglévő települések számára jelent könnyebbséget, hanem a szóban forgó időszakban megépített 30 új város számára.

Az évek alatt kialakult egyiptomi szakértelem a sótalanítás terén már Irak számára is hasznos tud lenni.

Vízügyi szakértőkből álló egyiptomi küldöttség látogatott Irakba júniusban, hogy megbeszéléseket folytasson iraki tisztviselőkkel az ország vízügyi válságának a kezeléséről. A terv szerint az Eufráteszen épülne egy sótalanító üzem. Az állomás a tengervíz tisztítására és sótalanítására szolgálna, hogy enyhítse a vízhiányt Dél-Irakban.

Törökország 90%-ban járul hozzá az Eufrátesz folyó vízhozamához, míg Szíria 10%-ban, a Tigris esetében Törökország 40%-kal, Irak 51%-kal és Irán 9%-kal járul hozzá a vízhozamhoz. Az iraki vízügyi minisztérium előrejelzései szerint a két folyó 2040-re kiszárad, hacsak nem tesznek lépéseket a jelenlegi tendenciák megváltoztatására. Az ország Szava-tava idén már kiszáradt, a Razzaza-tó pedig zsugorodik.

Dél-Irak különösen súlyos vízhiánnyal küzd, aminek egy sajátos következménye van, ami lehetővé teszi a sótalanító telepek építését. A Tigris és az Eufrátesz folyók vízhozamának csökkenése és a tengerszint emelkedése miatt az Arab-öbölből sós víz kerül az iraki folyókba. A vízpárolgás egy külön probléma, a Világbank előrejelzése szerint a hőmérséklet 1 Celsius-fokos emelkedése 2050-re a rendelkezésre álló édesvíz 20%-os csökkenését okozná Irakban. Az ENSZ Környezetvédelmi Programja szerint Irak a világon az ötödik legveszélyeztetettebb ország az éghajlatváltozással szemben.

Az iraki mezőgazdasági minisztérium korábban arra figyelmeztetett, hogy az iraki mezőgazdasági területek 90 százaléka elsivatagosodott, vagy a közeljövőben az elsivatagosodás veszélye fenyegeti az éghajlatváltozás, valamint az Iránnal és Törökországgal fennálló vízügyi viták miatt.

2020-ban az elsivatagosodás aránya Irakban 53 százalékra emelkedett. Ez nemcsak a környezetre jelent nagy veszélyt, hanem az élelmiszerbiztonságra is, amely veszélybe került, miután a stratégiai fontosságú növények, például a búza, az árpa és a rizs termése visszaesett. Irak a világon az ötödik helyen áll az éghajlatváltozás hatásainak súlyossága tekintetében. A probléma forrásai a globális felmelegedés, az aszály, a gazdák és az állampolgárok túlzott vízhasználata, továbbá a háborúk és a katonai műveletek.

Egyiptom és a levantei gáz

Már évek óta létezik az Arab Gázvezeték, amely Egyiptomot köti össze Jordánián és Szírián át Libanonnal. A vezetékben a szíriai polgárháború miatt azonban évek óta nem tud Libanonba gáz eljutni. Ebbe a helyzetbe hozhat most változást, ha az USA felmentést ad Egyiptomnak a Szíriát érintő szankciók alól, hogy 650 millió köbméter gáz áramoljon ismét a vezetékben. A megállapodás értelmében Egyiptom gázvezetéken keresztül fogja ellátni a libanoni Deir Ammar erőművet az ország északi részén, ami 450 megawatt villamos energia termelését eredményezné, ami napi négy órányi többlet áramellátást jelentene az eddigi sokszor mindösszesen kettőhöz képest. A projekt Világbanki támogatással jönne létre, aminek keretén belül Jordánia elektromos áramot is exportálhatna Libanonnak. Egyenlőre azonban kevés még a közel-keleti államok közötti megállapodás, azt jóvá kell majd hagyni az amerikaiaknak, mivel Szíria bár anyagi ellentételezést nem kapna a projektben való részvételért, részesülne az átmenő gázból.

Egyiptom keleti szomszédai: Izrael és a Palesztin Hatóság (Gáza és Ciszjordánia) (Forrás: Wikimedia Commons)

Egyiptom segítséget nyújtana Gáza partjainál lévő Gaza Marine földgázmező kitermelésében is, amelyet Izrael próbál akadályozni palesztin hivatalnokok szerint. 2021 februárjában Egyiptom és a Palesztin Hatóság (PH) memorandumot írt alá a Gázai övezet partjainál lévő gázai tengeri mező fejlesztéséről, amelynek értelmében az Egyiptomi Földgáz Holding a Palesztin Hatósággal működne együtt a földgáz kitermelésében és a Földközi-tengerből a szárazföldi Palesztin területekre eljuttatásában.

A Gázai övezet partjaitól 36 kilométerre nyugatra, a

Földközi-tengerben található a Gaza Marine mezőt 2000-ben fedezték fel a Palesztin Hatóság ellenőrzése alatt álló területen, és a becslések szerint több mint 1 billió köbméter földgázt tartalmaz.

Palesztina, mint az Izraelt, Egyiptomot, Görögországot, Olaszországot, Jordániát és Ciprust is magában foglaló Kelet-mediterrán Gázfórum tagja, reméli, hogy a közvetlen egyiptomi beavatkozás lehetővé teszi a Gázai övezetben lévő tengeri gázmező fejlesztését, miután Izrael évek óta ellenzi a megállapodások megkötését akadályozó izraeli ellenvetésekkel. Bár a mező Gáza partjai mellett található a gyakorlatban Izrael ellenőrzi az itteni felségvizeket. Az Al-Ahram egyiptomi állami lap szerint Egyiptom az egyetlen ország, amely memorandumot írt alá a palesztin féllel a mező fejlesztéséről.

Az regionális fölgázprojektek elég fontosak a gázellátás szempontjából az oroszoktól függetlenedni próbáló Európának. Ezen elemzésben említetteken kívül, más környező országokban is találhatóak gázmezők - elsősorban Izraelben és Libanonban. Ezeknek a kitermeléséről és az Európa számára hasznáról az alábbi elemzésünkben írtunk:

A Földközi-tenger keleti medencéjében Egyiptom más módokon is próbál aktív szerepet játszani. Idén júniusban Kairóban találkozott Egyiptom, Ciprus és Görögország hadügyminisztere. A találkozó nem csak katonai szempontból volt fontos, hiszem a három ország egyrészt sok esetben Törökországgal áll konfliktusban, másrészt Görögország és Egyiptom 2020-ban megállapodást írt alá a tengeri határaikról, amely a régióban lévő tenger alatt rejlő földgázmezők szempontjából is fontos.

Egyiptomi és szaúdi megállapodást zöld hidrogénről és az infrastruktúráról

Mohammed bin Szalmán szaúdi koronaherceg egyiptomi látogatása során számos megállapodás aláírására került sor a két fél között 7,7 milliárd dollár értékben. Ezek közül kiemelkednek a zöld hidrogénekről és az infrastruktúráról szóló megállapodások. Egyiptomnak növekvő lakossága mellett a globális felmelegedés és az összeomló ellátási láncok miatt is kiemelkedő szüksége van beáramló tőkére és célirányos befektetésekre, főleg a fontos regionális partnerektől.

Mint látható, a Közel-Kelet középhatalmai, elsősorban – a gazdasági válság miatt erős nyomás alatt álló – Egyiptom dinamikusan próbál megoldást keresni a saját és a régió gazdasági problémáira. Közben pedig a nehézségek ellenére az ország több regionális és talán interkontinentális együttműködés központjává kezd válni. Ezek az együttműködésnek nemcsak a régió stabilitását tudják szolgálni, amely Európa érdeke is, hanem potenciálisan ki tudják venni a részüket az Európa középtávú energiabiztonságából is.

Címlapkép: Giles Barnard/Construction Photography/Avalon/Getty Images