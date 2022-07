Váratlan döntés Brüsszeltől: már ma enyhíthetik az orosz szankciókat

A döntésre azért kerül hamarosan sor a lap szerint, mivel afrikai vezetők szerint az Oroszországgal szemben alkalmazott uniós szankciók élelmezési krízishez vezettek országaikban. Az Európai Unió korábban tagadta, hogy a szankciók az élelmiszer kereskedelmét bármiben hátráltatnák.

A mostani módosítás szerint, melyet várhatóan már a mai nap elfogadnak, az EU részlegesen feloldja néhány orosz nagybank eszközeinek befagyasztását. A lépésben érintett a VTB, a Szovkombank, a Novikombank, az Otkrityije FC Bank, a VEB, a Promszvjazbank és a Bank Rosszija.

Ugyanakkor új szankciókat helyeznek ki a Szberbankra, Oroszország legnagyobb bankjára is – írja a Reuters.

A lap arra is kitér, hogy várhatóan enyhíteni fogják az orosz hajók kikötőhasználatát korlátozó szankciókat is, megkönnyítve ezzel az orosz hajók gabonaexportját is.

Címlapkép: Getty Images