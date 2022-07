Videó: robbanás történt Amerika ikonikus gátján

A tűzben senki sem sérült meg, és az elektromos hálózatban sincs fennakadás – közölte a gát üzemeltetője. A tüzet körülbelül 30 perc alatt eloltották.

"Nincs veszélyben az elektromos hálózat, az erőmű továbbra is termeli az áramot. Vizsgáljuk a tűz okát, és további friss információkkal fogunk szolgálni amint azok rendelkezésre állnak” közölte az üzemeltető.

