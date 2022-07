Nagy a baj Kínában: már tankokkal próbálják megfékezni a dühös tömeget

Az alábbi felvételek Henan tartományban készültek: a kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) harcjárművei láthatók rajta, ahogy az utcán gurulnak.

Tanks appeared on the streets of China. It is reported that the authorities of the Chinese province of Henan this night, in order to protect financial institutions from deceived depositors pic.twitter.com/iZpwLk6ALd