Dühös tömegek tombolnak, tankok gurulnak az utcákon – Most aztán tényleg elszabadultak az indulatok Kínában?

Nem gyakran látni a Kínai Népköztársaság anyaországának területéről (vagyis pl. nem Hongkong) olyan felvételeket, melyeken ezres nagyságú tömegek tüntetnek, esetleg épületeket szállnak meg. Jellemző, hogy a hatóságok bármilyen közelégedetlenségből fakadó megmozdulást csírájában fojtanak el, a szervezőket pedig rövid időn belül szigorú büntetéssel sújtják.

Kína keleti Honan és Anhuj tartományaiban mégis hónapok óta vissza-visszatérő tüntetések zajlanak, melyeket bár a hatóságok próbálnak felszámolni, nem mindig jártak teljesen sikerrel. Amellett, hogy a tüntetők transzparensekkel masíroznak, bankfiókokat is foglaltak, valamint

összetűzésbe is keveredtek a hatóságokkal: helyi források üvegdobálást, dulakodást is jelentettek.

Videó is készült, melyen látható az összetűzés a tüntetők és civilruhás rendőrök közt:

A tömegek azért vonultak utcára, mert áprilisban hirtelen négy közepes méretű, regionális bank is megtiltotta az online fizetéseket és készpénzfelvételt, vagyis gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra befagyasztották az ügyfeleik pénzét. A bankok eleinte arra hivatkoztak, hogy egy „szoftverfrissítés miatt” probléma merült fel a rendszerben, de dolgoznak a hiba elhárításán. Persze a hiba a mai napig nem oldódott meg.

Aztán pár hét elteltével, amikor az ügyfelek még mindig nem fértek hozzá a pénzükhöz, a hatóságok is léptek: vizsgálatot indítottak a pénzintézetek tevékenységét illetően. Bár a nyomozás még nem zárult le, előzetesen publikált információk egy „pénzintézeteken átívelő csalásra” hivatkoznak.

A hatóságok szerint a négy bank tulajdonosa, a Honan Hszinkaifu csoport illegális módszerekkel szerzett ügyfeleket, egyes banki alkalmazottak pedig egyszerűen ellopták az ügyfelek pénzét.

Bár lassan négy hónapja tartanak a vizsgálatok, még mindig nem tudni pontosan, hogy mi történt a honani bankoknál, ami miatt az összes ügyfél pénze elérhetetlenné vált a bankok rendszerén belül.

Azt sem tudni még, mekkora a keletkezett kár, egyes becslések szerint 100 ezer ügyfél 39 milliárd jüannyi (kb. 2261 milliárd forint) vagyona ragadt benn.

Az elmúlt napokban nagy vihart kavart a nemzetközi médiában több olyan videófelvétel, melyen kínai harckocsik, páncélozott járművek vonulnak át a kínai utcákon, miközben az összegyűlt tömeg hüledezve nézi a menetoszlopokat.

A felvételeket a legszélesebb körben egy Reddit-fórum, a Wall Street Silver üzemeltetői osztották meg, azzal a magyarázattal, hogy a Bank of China honani fiókjaihoz vonultak ki a harckocsik, hogy megvédjék a pénzintézeteket a betétesek haragjától. A felvétel több mint 8 millió megtekintést ért el. De foglalkozott velük több olyan hírportál is, amely alapvetően inkább az ukrajnai háborúról szokott felvételeket megosztani, köztük például a belarusz ellenzéki NEXTA is.

