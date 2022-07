Ijesztő baleset szakította félbe a brit miniszterelnöki vitaestet, megy a találgatás, hogy mi történhetett

Ma vitázik egymással Liz Truss és Rishi Sunak konzervatív parlamenti képviselő arról, hogy melyikük érdemesebb arra, hogy Boris Johnson brit miniszterelnök lemondása után betöltsék a kormányfői tisztséget.

Az eseményről élő közvetítés is volt, ami váratlanul megszakadt és még mindig nem tért vissza. A képszakadás előtt Truss beszélt arról, hogy szerinte Vlagyimir Putyin orosz elnök Ukrajna után más országokat is megtámadhat, de nem tudta befejezni a mondatot, mert hatalmas puffanás szakította félbe. Truss megijedt, azt mondta, hogy „Ó, Istenem,” majd lesétált a pódiumról.

The leaders debate was just interrupted by this horrible crashing sound and this reaction from Liz Truss. Now it’s gone off air pic.twitter.com/5eaBk6UiLT