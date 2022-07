52 milliárd dollárt áldoznának az amerikaiak a Kínával folytatott küzdelemre

Az amerikai szenátus szerdán elfogadta a hazai félvezetőipar támogatásáról szóló törvény, remélve, hogy ezzel jobb pozícióba tudja hozni a Kínával versenyző vállalatokat, és enyhíti a tartós hiányt, amely az autóktól kezdve a fegyvereken és mosógépeken át a videojátékokig mindent érint - számol be róla a Reuters

A képviselőház csütörtökön tervezi megszavazni a régóta várt törvényjavaslatot, miután a szenátus 64-33 arányban kétpárti szavazással elfogadta azt. Ha a várakozásoknak megfelelően elfogadják, Joe Biden elnök a jövő hét elején írhatja alá a törvényt.

A törvény mintegy 52 milliárd dolláros állami támogatást biztosít az amerikai félvezetőgyártás számára, valamint 24 milliárd dollárra becsült beruházási adókedvezményt ad a chipgyártó üzemek számára.

A jogszabály emellett öt év alatt több mint 170 milliárd dollárt adna az amerikai tudományos kutatás fellendítésére, hogy jobban versenyezhessenek Kínával. A kongresszusnak még külön előirányzatokat kell elfogadnia ezen beruházások finanszírozásához.

Ez a törvény jól fizető munkahelyeket fog teremteni, egyszerűsíti az ellátási láncokat, segít csökkenteni a költségeket, és megvédi Amerika nemzetbiztonsági érdekeit

- mondta a demokrata többségű szenátus vezetője, Chuck Schumer.

Ez egy rossz nap Hszi elnök és a kínai kommunista párt számára. A szunnyadó óriás, Amerika végre felébredt és válaszol arra a kihívásra, amellyel a Kínai Népköztársaság részéről szembesülünk

- mondta John Cornyn szenátor.

A finanszírozás nagy részét új gyárakra szánták, amelyek építése két-három évet vesz igénybe. A Boeing Co azt nyilatkozta, hogy a chiphiány miatt még mindig problémákkal küzd az ellátási láncaiban. Kedden a General Motors Co is közölte, hogy több mint 90 000 befejezetlen járműve, főként teherautók és SUV-ok várnak chipekre és más alkatrészekre.

