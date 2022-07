Biden kész teljesíteni Moszkva régi kérését - Veszélyesebb hely lehet hamarosan a világ

Kész elengedni a Biden-kormány Viktor Bout orosz fegyverkereskedőt azért cserébe, ha Moszkva Brittney Grinert és Paul N. Whelant, két amerikai állampolgárt szabadon enged – írja bennfentes források alapján New York Times

Antony Blinken külügyminiszter az értesülésből annyit erősített meg, hogy „számottevő ajánlatot” tettek Moszkvának az amerikai állampolgárok elengedéséért, akiket Washington szerint „jogtalanul tartanak fogva” az orosz hatóságok.

Brittney Griner amerikai kosárlabdázót kábítószer-birtoklás, Paul Whelant kémkedés vádjával állították elő az orosz hatóságok. Whelan 16 év letöltendő börtönt kapott, Griner tárgyalása most folyik.

A két amerikaiért cserébe Washington a „Halál kereskedőjeként” ismert Viktor Bout orosz fegyverkereskedőt engedné szabadon, aki 25 éves börtönbüntetését tölti az Egyesült Államokban. Viktor Bout volt az 1990-es évek és korai 2000-es évek egyik leginkább nemzetközileg aktív fegyverkereskedője: számos konfliktusban a Közel-Keleten, Afrikában és Dél-Amerikában az általa szállított fegyvereket használták különféle gerillamozgalmak és terrorszervezetek.

A fegyverkereskedőt terrorizmus, illegális fegyverkereskedelem és amerikai állampolgárok meggyilkolásában való segédkezés vádjával találták bűnösnek az amerikai hatóságok. Oroszország szerint politikai döntés született, Moszkva évek óta lobbizik Bout szabadon bocsátásáért.

A fogolycsere állítólag Joe Biden elnök áldását is megkapta, már csak az orosz félnek kell beleegyeznie.

Címlapkép: U.S. Department of Justice via Getty Images