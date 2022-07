Bombaként robbant a bejelentés: megdöntheti az amerikai kétpártrendszert a korábbi elnökjelölt?

Több tucat volt republikánus és demokrata tisztségviselő jelentette be szerdán, hogy új országos harmadik pártot alapít, hogy megszólítsa a választók millióit, akik szerint jelen formájában diszfunkcionális már az amerikai kétpártrendszer.

A Forward (Előre) nevű új pártnak, amelynek megalakulásáról először a Reuters számolt be, kezdetben Andrew Yang volt demokrata elnökjelölt és Christine Todd Whitman, New Jersey volt republikánus kormányzója lesz a társelnöke. Az alapító tagok remélik, hogy a párt életképes alternatívája lesz az amerikai politikát uraló Republikánus és Demokrata Pártnak.

A párt vezetői ősszel két tucat városban tartanak majd rendezvénysorozatot, hogy ismertessék programjukat és elkezdjenek támogatást szerezni. Szeptember 24-én Houstonban tartják majd a párt hivatalos megnyitóját, jövő nyáron pedig a párt első országos kongresszusát valamelyik amerikai nagyvárosban.

Az új párt három olyan politikai csoport összeolvadásából jön létre, amelyek az elmúlt években az egyre inkább polarizálódó amerikai politikai rendszerre adott reakcióként jöttek létre.

A vezetők egy tavalyi Gallup-felmérésre hivatkoztak, amely szerint az amerikaiak kétharmada úgy véli, hogy szükség van egy harmadik pártra.

Az egyesülésben részt vesz a Renew America Movement, amelyet 2021-ben Ronald Reagan, George H. W. Bush, George W. Bush és Donald Trump republikánus kormányainak több tucat volt tisztviselője alapított; a Forward Party, amelyet Yang alapított, aki 2021-ben kilépett a Demokrata Pártból és független lett; valamint a Serve America Movement, egy demokratákból, republikánusokból és függetlenekből álló csoport, amelynek ügyvezető igazgatója David Jolly volt republikánus kongresszusi képviselő.

Harmadik pártok története

Történelmileg a harmadik pártok nem tudtak boldogulni az amerikai kétpártrendszerben. Alkalmanként azonban befolyásolhattak egy-egy elnökválasztást.

Elemzők szerint a zöldpárti Ralph Nader 2000-ben elég szavazatot szippantott el a demokrata elnökjelölt Al Gore-tól ahhoz, hogy a republikánus George W. Bush nyerje meg a választást.

Nem világos, hogy az új Forward párt milyen hatással lehet bármelyik párt választási esélyeire egy ilyen mélyen polarizált országban. Politikai elemzők azonban szkeptikusak, azzal kapcsolatban hogy sikerrel járhat-e.

A közösségi médiaplatformon sok demokrata kifejezte félelmét, hogy az új párt inkább a demokratáktól fog szavazatot elszívni, mint a republikánusoktól, és végül a republikánusokat fogja segíteni a szoros versenyekben.

Egy interjúban Yang elmondta, hogy a párt körülbelül 5 millió dolláros költségvetéssel indul. A pártnak már vannak támogatói, és a három egyesült csoport több százezres nagyságrendű alapszervezeti tagsággal rendelkezik. Mint mondta

nagyon erős pénzügyi helyzetben indulunk. A pénzügyi támogatás nem jelent majd problémát.

A Forward létrehozásában részt vevő másik személy, Miles Taylor - a Trump-kormányzat volt belbiztonsági tisztviselője - elmondta, hogy az elképzelés az volt, hogy a választóknak "egy életképes, hiteles nemzeti harmadik pártot" adjanak.

Taylor elismerte, hogy a harmadik pártok a múltban kudarcot vallottak, de azt mondta:

Az alapok megváltoztak. Amikor a múltban más harmadik párti mozgalmak alakultak, az nagyrészt egy olyan rendszeren belül történt, ahol az amerikai emberek nem kértek új alternatívát. A különbség most az, hogy az amerikaiak történelmi léptékben mondják, hogy akarnak egy új alternatívát.

Stu Rothenberg, pártoktól független politikai elemző szerint könnyű beszélni egy harmadik párt létrehozásáról, de szinte lehetetlen megtenni, mivel

a két nagy politikai párt hatalmas előnyökkel indul, beleértve az évtizedek alatt felépített 50 állami pártot.

Rothenberg rámutatott, hogy az olyan harmadik párti elnökjelöltek, mint John Anderson 1980-ban, vagy Ross Perot 1992-ben és 1996-ban, nem tudtak olyan valódi harmadik pártot létrehozni, amely tényezővé vált volna az országos politikában.

Andrew Yang

A New York államban született, tajvani bevándorló szülőktől származó Andrew Yang a Demokrata Párt színeiben indult a New York-i polgármester-választáson, ahol azonban a 2021. június 22-i demokrata előválasztáson veszített. Előtte 2020-ban az Egyesült Államok elnöki tisztségéért indult a demokraták jelöltjeként. A jelöltséget 2017. november 6-án nyújtotta be, elnökjelölti kampányát végülis 2020. február 11-én függesztette fel. Yang 2021. október 4-én változtatta meg választói regisztrációját demokratáról függetlenre.

Yang programjának sarokköve a feltétel nélküli alapjövedelem volt.

Ezt úgy írta le, mint

a szociális biztonság egy olyan formáját, amely egy adott szabályozott társadalmon belül minden állampolgárnak garantál egy bizonyos pénzösszeget, anélkül, hogy tesztet kellene csinálnia, vagy bármilyen munkakövetelménynek meg kellene felelnie.

A javaslata havi 1000 dollár kifizetése volt minden felnőtt amerikai állampolgár számára.

Címlapkép: Alex Wong/Getty Images