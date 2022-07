Nem ijedt meg, csak pihent egy kicsit: visszamegy Ukrajnába a leghíresebb amerikai önkéntes

Vasquez korábban azért hagyta ott Ukrajnát, mert „elfáradt,” de megígérte, hogy visszatér. Március elejétől május közepéig harcolt az ukrán idegenlégióban.

Most Twitterre posztolt egy képet, melyen két telepakolt bőrönd, két sisak, egy plate carrier és egy war belt látható, egyetlen ukrán zászlós felvarróval díszítve.

Igen, ismét nekiálltam. Hamarosan az országban leszek

– írja Twitteren.

Yup, back at it. I’ll be in country shortly. pic.twitter.com/GuMOTFUou5