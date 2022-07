Váratlan bejelentés: egy ország az összes tankját odaadja Ukrajnának

Az adomány csupán a számokat tekintve nem nagy: Észak-Macedónia körülbelül 30 darab, szovjet gyártmányú T-72A harckocsival rendelkezik. Ez a T-72-es harckocsi egyik legrégebbi és legelavultabb variánsa.

Észak-Macedónia korábban már 8 darab ilyen harckocsit adományozott Ukrajnának. Az adomány után persze nem marad teljesen fegyvertelen az ország, nagyobb mennyiségű szovjet páncélozott gyalogsági harcjárművet és páncélozott szállító harcjárművet is hadrendben tartanak, illetve nemrég rendeltek 54 darab Stryker APC-t és 96 JLTV MRAP-et az Egyesült Államoktól.

The Ministry of Defense of North Macedonia confirmed the transfer of T-72 tanks to . #Ukraine