Váratlanul brutális mennyiségű ukrán gabonáról mondott le az egyik legnagyobb vásárló

Egyiptom a 2022-es évre megközelítőleg 300 000 tonnányi búzát rendelt meg Kijevtől, ezeknek a szállítmányoknak egy része viszont az orosz támadás következtében Ukrajna kikötőiben rekedt.

Oroszország és Ukrajna a múlt héten megállapodást írt alá a háború miatt leállt fekete-tengeri gabona- és műtrágyakivitel újraindításáról. Az egyelőre nem ismert, hogy az egyiptomi hatóságok már a megállapodás megkötése előtt felbontották-e a szerződést a beszállító vállalatokkal.

Egyiptom, amely jellemzően a világ legnagyobb búzaimportőre, nagymértékben függött a fekete-tengeri búzaszállítmányoktól, amelyeket Oroszország február 24-i inváziója megszakított.

Kairó azóta igyekezett diverzifikálni a búzaellátást, júliusban több mint egymillió tonnát vásárolt nyílt pályázatok és közvetlen vásárlások útján.

A szóban forgó szállítmányt decemberben rendelték meg, eredetileg tonnánként 346 és 360 dollár közötti áron, mivel azonban háború felgyorsította a globális gabonaárak emelkedését, végül tonnánként 494,25 dollárt fizettek.

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján valószínű, hogy az eredeti mennyiségből fennmaradó 60 000 tonnányi gabonát továbbra is be kívánja szállítani az észak-afrikai állam, arról azonban nincsenek információink, hogy a most lemondott mennyiség árát visszakövetelik-e Ukrajnától.

Az egyiptomi döntésre napokkal azt követően kerül sor, hogy Huluszi Akar török védelmi miniszter felavatta azt az isztanbuli központot, amely az ukrán gabona exportját felügyelné. Az első szállítmány várhatóan napokon belül elindul a fekete-tengeri kikötőkből.

Címlapkép: ukrán gabonaszállító hajó Mikolajiv kikötőjében, 2014-ben. A címlapkép illusztráció, forrása: Vincent Mundy/Bloomberg via Getty Images